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Donald Trump Jr: ’Had to listen’ to Russian lawyer for Clinton info

By Chad Day and Nekesa Mumbi Moody
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 01:55 PM | Updated: July 10, 2017 - 02:06 PM
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FILE - In this May 8, 2017 file photo, Donald Trump Jr. speaks in Indianapolis. President Donald Trumps eldest son acknowledged Monday, July 10, 2017, that he met a Russian lawyer during the 2016 presidential campaign to hear information about his fathers Democratic opponent, Hillary Clinton. (AP Photo/Darron Cummings, File)


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