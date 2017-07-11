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Donald Trump Jr. tweets email chain on Russia meeting

Associated Press

Published: July 11, 2017 - 11:20 AM | Updated: July 11, 2017 - 03:04 PM
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FILE - In this May 8, 2017 file photo, Donald Trump Jr. speaks in Indianapolis. President Donald Trumps eldest son acknowledged Monday, July 10, 2017, that he met a Russian lawyer during the 2016 presidential campaign to hear information about his fathers Democratic opponent, Hillary Clinton. (AP Photo/Darron Cummings, File)


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