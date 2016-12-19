Donald Trump wins Electoral College vote, presidency

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIExhdGVzdCBvbiB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgbWVldGlu
ZyBNb25kYXkgdG8gZm9ybWFsbHkgZWxlY3QgRG9uYWxkIFRydW1wIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7
cyA0NXRoIHByZXNpZGVudCAoYWxsIHRpbWVzIEVTVCk6PC9wPjxwPjU6MjggcC5tLjwvcD48cD5E
b25hbGQgVHJ1bXAgaGFzIGNydWlzZWQgdG8gdmljdG9yeSBpbiB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxl
Z2UgZGVzcGl0ZSB0aG91c2FuZHMgb2YgYW50aS1UcnVtcCBwcm90ZXN0ZXJzIHdobyBjb252ZXJn
ZWQgb24gc3RhdGUgY2FwaXRvbHMgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5LjwvcD48cD5Nb25kYXkmIzgy
MTc7cyB2b3RlIGVuc3VyZXMgdGhhdCB0aGUgYmlsbGlvbmFpcmUgd2lsbCBiZWNvbWUgQW1lcmlj
YSYjODIxNztzIDQ1dGggcHJlc2lkZW50LjwvcD48cD5UZXhhcyBwdXQgdGhlIFJlcHVibGljYW4g
cHJlc2lkZW50LWVsZWN0IG92ZXIgdGhlIDI3MC12b3RlIHRocmVzaG9sZC4gRWxlY3RvcnMgaGFk
IGJlZW4gZGVsdWdlZCB3aXRoIGVtYWlscywgcGhvbmUgY2FsbHMgYW5kIGxldHRlcnMgdXJnaW5n
IHRoZW0gbm90IHRvIHN1cHBvcnQgVHJ1bXAuIFR3byBUZXhhcyBlbGVjdG9ycyBjYXN0IHByb3Rl
c3Qgdm90ZXMgYWdhaW5zdCBUcnVtcCwgYnV0IGluIHRoZSBlbmQgaGUgaGFkIG1vcmUgdGhhbiBo
ZSBuZWVkZWQuPC9wPjxwPlRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSBoYXMgNTM4IG1lbWJlcnMsIHdp
dGggdGhlIG51bWJlciBhbGxvY2F0ZWQgdG8gZWFjaCBzdGF0ZSBiYXNlZCBvbiBob3cgbWFueSBy
ZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgaXQgaGFzIGluIHRoZSBIb3VzZSBwbHVzIG9uZSBmb3IgZWFjaCBzZW5h
dG9yLiBUaGUgRGlzdHJpY3Qgb2YgQ29sdW1iaWEgZ2V0cyB0aHJlZSwgZGVzcGl0ZSB0aGUgZmFj
dCB0aGF0IHRoZSBob21lIHRvIENvbmdyZXNzIGhhcyBubyB2b3RlIGluIENvbmdyZXNzLjwvcD48
cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD40OjU4IHAubS48L3A+PHA+SW93YSYjODIxNztzIHNpeCBF
bGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSB2b3RlcnMgaGF2ZSBjYXN0IHRoZWlyIGJhbGxvdHMgZm9yIFJlcHVi
bGljYW4gRG9uYWxkIFRydW1wLCBicmluZ2luZyBoaW0gd2l0aGluIGEgYnJlYXRoIG9mIHRoZSAy
NzAgdm90ZXMgcmVxdWlyZWQgdG8gZm9ybWFsbHkgd2luIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5LjwvcD48cD5U
aGF0IGJyaW5ncyBoaXMgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgdG90YWwgdG8gMjY4LCB3aGlsZSBIaWxs
YXJ5IENsaW50b24mIzgyMTc7cyBzdGFuZHMgYXQgMTY2LjwvcD48cD5TaGUgd29uIHRoZSBwb3B1
bGFyIHZvdGUgYW5kIHByb3Rlc3RzIHNpbW1lcmVkIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSwgdXJnaW5n
IG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIEVsZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIHRvIHJlYmVsIGFuZCB2b3RlIGZvciBz
b21lb25lIG90aGVyIHRoYW4gVHJ1bXAuPC9wPjxwPlRydW1wIHJlbWFpbnMgcG9pc2VkIHRvIHdp
biAzMDYgb2YgdGhlIDUzOCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdW5kZXIgdGhlIHN0YXRlLWJ5LXN0YXRl
IGRpc3RyaWJ1dGlvbiBvZiBlbGVjdG9ycyB1c2VkIHRvIGNob29zZSBwcmVzaWRlbnRzIHNpbmNl
IDE3ODkuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD40OjUxIHAubS48L3A+PHA+
VGhyZWUgTW9udGFuYSBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSBoYXZlIHZvdGVk
IGZvciBSZXB1YmxpY2FuIERvbmFsZCBUcnVtcC48L3A+PHA+VGhhdCBicmluZ3MgaGlzIGVsZWN0
b3IgdG90YWwgdG8gMjYyICYjODIxMjsganVzdCBzaG9ydCBvZiB0aGUgMjcwIHJlcXVpcmVkIHRv
IGZvcm1hbGx5IHdpbiB0aGUgcHJlc2lkZW5jeS48L3A+PHA+SGlsbGFyeSBDbGludG9uJiM4MjE3
O3MgdG90YWwgaXMgMTY2LiBTaGUgd29uIHRoZSBwb3B1bGFyIHZvdGUgYW5kIHByb3Rlc3RzIGJ1
YmJsZWQgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5IGFzIHByZXNzdXJlIG1vdW50ZWQgZm9yIG1lbWJlcnMg
b2YgdGhlIEVsZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIHRvIHJlYmVsIGFuZCB2b3RlIGZvciBzb21lb25lIG90
aGVyIHRoYW4gVHJ1bXAuPC9wPjxwPlRoYXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGxvb2sgbGlrZWx5IHRvIGhh
cHBlbi48L3A+PHA+QnV0IFRydW1wIHJlbWFpbnMgcG9pc2VkIHRvIHdpbiAzMDYgb2YgdGhlIDUz
OCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdW5kZXIgdGhlIHN0YXRlLWJ5LXN0YXRlIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBv
ZiBlbGVjdG9ycyB1c2VkIHRvIGNob29zZSBwcmVzaWRlbnRzIHNpbmNlIDE3ODkuPC9wPjxwPiYj
ODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD40OjQ0IHAubS48L3A+PHA+TmV3IEplcnNleSYjODIx
NztzIDE0IGVsZWN0b3JzIGZvcm1hbGx5IHNlbGVjdGVkIERlbW9jcmF0IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRv
biBmb3IgcHJlc2lkZW50IG9uIE1vbmRheSwgYnJpbmdpbmcgaGVyIHRvdGFsIHRvIDE2NiAmIzgy
MTI7IHN0aWxsIGJlaGluZCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIHRoZSBudW1iZXIgcmVxdWlyZWQgdG8g
YmVjb21lIHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSB0
b3RhbCBzdGFuZHMgYXQgMjU5LCBqdXN0IHNoeSBvZiB0aGUgMjcwIGhlIG5lZWRzIHRvIGZvcm1h
bGx5IHdpbiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UuPC9wPjxwPlNvbGlkbHkgRGVtb2NyYXRpYyBOZXcgSmVy
c2V5IGF3YXJkZWQgYWxsIG9mIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIEVsZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIHZv
dGVzIHRvIHRoZSBmb3JtZXIgc2VuYXRvciBhbmQgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlLjwvcD48cD4m
IzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NDoxOCBwLm0uPC9wPjxwPlRoZSBlbGV2ZW4gbWVt
YmVycyBvZiB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgZnJvbSBNYXNzYWNodXNldHRzIGhhdmUgY2hv
c2VuIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBmb3IgcHJlc2lkZW50IGFuZCBicm91Z2h0IGhlciB0b3RhbCB0
byAxMzkuPC9wPjxwPlNoZSB3b24gdGhlIHBvcHVsYXIgdm90ZSBpbiB0aGUgTm92LiA4IGVsZWN0
aW9uLCBidXQgUmVwdWJsaWNhbiBEb25hbGQgVHJ1bXAgaXMgcG9pc2VkIHRvIHdpbiB0aGUgZm9y
bWFsIGVsZWN0b3JhbCB2b3RlIHRvIGNlcnRpZnkgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIDQ1dGggcHJl
c2lkZW50LiBUcnVtcCBoYXMgMjU2IG9mIHRoZSAyNzAgdm90ZXMgcmVxdWlyZWQgdG8gd2luIHRo
ZSBXaGl0ZSBIb3VzZS48L3A+PHA+QSBmZXcgaHVuZHJlZCBwcm90ZXN0ZXJzIG9wcG9zZWQgdG8g
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiByYWxsaWVkIG91dHNpZGUgdGhlIHN0YXRlaG91c2UgZWFy
bGllciBpbiB0aGUgZGF5LCB3aXRoIHNvbWUgY2FsbGluZyBmb3IgYSBjaGFuZ2UgaW4gdGhlIEVs
ZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIHRoYXQgd291bGQgZ3VhcmFudGVlIHRoZSBuYXRpb25hbCBwb3B1bGFy
IHZvdGUgd2lubmVyIGJlY29tZXMgcHJlc2lkZW50LjwvcD48cD5TaW1pbGFyIHByb3Rlc3RzIHdl
cmUgaGVsZCBpbiBzdGF0ZSBjYXBpdGFscyBhcm91bmQgdGhlIFUuUy4gb24gTW9uZGF5LjwvcD48
cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Mzo1OCBwLm0uPC9wPjxwPkZvdXIgbWVtYmVy
cyBvZiB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgaW4gV2FzaGluZ3RvbiBzdGF0ZSBjYXN0IHRoZWly
IHZvdGVzIGZvciBhIGNhbmRpZGF0ZSBvdGhlciB0aGFuIHN0YXRld2lkZSBwb3B1bGFyIHZvdGUg
d2lubmVyIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbi48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBp
biBmb3VyIGRlY2FkZXMgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgZWxlY3RvcnMgaGF2ZSBicm9rZW4gZnJv
bSB0aGUgcG9wdWxhciB2b3RlIGZvciBwcmVzaWRlbnQuIFdhc2hpbmd0b24mIzgyMTc7cyAxMiBl
bGVjdG9ycyBtZXQgTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbiBpbiB0aGUgc3RhdGUgQ2FwaXRvbCB0byBjb21w
bGV0ZSB0aGUgY29uc3RpdHV0aW9uYWwgZm9ybWFsaXR5LiBDbGludG9uIGdvdCBlaWdodCB2b3Rl
cyB3aGlsZSBvdGhlciBjYW5kaWRhdGVzIGdvdCB0aGUgcmVtYWluaW5nIGZvdXIuPC9wPjxwPlJl
cHVibGljYW4gRG9uYWxkIFRydW1wIHdvbiAzMDYgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzIHRvIENsaW50b24m
IzgyMTc7cyAyMzIgaW4gdGhlIE5vdi4gOCBlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm
IzgyMTI7PC9wPjxwPjM6MjEgcC5tLjwvcD48cD5Eb25hbGQgVHJ1bXAgaXMgY2xvc2luZyBpbiBv
biB0aGUgMjcwIHZvdGVzIGhlIG5lZWRzIHRvIGZvcm1hbGx5IHdpbiB0aGUgcHJlc2lkZW5jeS48
L3A+PHA+QXJpem9uYSBhbmQgTWlzc291cmkgZWxlY3RvcnMgcHVzaGVkIGhpbSB0byAyNDUgdm90
ZXMgTW9uZGF5LCB3aGlsZSBEZW1vY3JhdHMgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGhhZCAxMjAuPC9wPjxw
PlNoZSB3b24gdGhlIG5hdGlvbmFsIHBvcHVsYXIgdm90ZSwgYW5kIHByb3Rlc3RzIGNvbnRpbnVl
ZCBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkgaW4gc3RhdGUgY2FwaXRvbHMgd2hlcmUgZWxlY3RvcnMgd2Vy
ZSBtZWV0aW5nIE1vbmRheS48L3A+PHA+QnV0IFRydW1wIHJlbWFpbnMgcG9pc2VkIHRvIHdpbiAz
MDYgb2YgdGhlIDUzOCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdW5kZXIgdGhlIHN0YXRlLWJ5LXN0YXRlIGRp
c3RyaWJ1dGlvbiBvZiBlbGVjdG9ycyB1c2VkIHRvIGNob29zZSBwcmVzaWRlbnRzIHNpbmNlIDE3
ODkuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4zOjAxIHAubS48L3A+PHA+RWxl
Y3RvcnMgaW4gV3lvbWluZyBhbmQgb25lIGluIE1haW5lIGhhdmUgcHVzaGVkIFJlcHVibGljYW4g
RG9uYWxkIFRydW1wIGNsb3NlciB0byBmb3JtYWxseSB3aW5uaW5nIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5Ljwv
cD48cD5UaGUgdm90ZXMgYnJpbmcgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0b3RhbCB0byAyMTkgZWxlY3RvcnMu
IE9yZWdvbiwgTmV3IE1leGljbyBhbmQgQ29sb3JhZG8gJiM4MjEyOyAgcGx1cyB0aHJlZSBpbiBN
YWluZSAmIzgyMTI7ICBicmluZyBEZW1vY3JhdCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24mIzgyMTc7cyB0b3Rh
bCB0byAxMjAuPC9wPjxwPlR3byBodW5kcmVkLXNldmVudHkgdm90ZXMgYXJlIHJlcXVpcmVkIHRv
IHdpbiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UuIFRydW1wIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJlYWNoIHRoYXQgdGhy
ZXNob2xkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Mjo0OCBwLm0uPC9wPjxw
PkEgVGV4YXMgZWxlY3Rpb25zIG9mZmljaWFsIHNheXMgYXMgbWFueSBhcyBmb3VyIG9mIHRoZSBz
dGF0ZSYjODIxNztzIHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdG9ycyBtYXkgYmUgcmVwbGFjZWQgYmVmb3Jl
IFJlcHVibGljYW5zIGJlZ2luIGNhc3RpbmcgYmFsbG90cyBpbiB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxl
Z2UsIHRob3VnaCBEb25hbGQgVHJ1bXAgaXNuJiM4MjE3O3QgZXhwZWN0ZWQgdG8gbG9zZSBhbnkg
b2YgdGhvc2Ugdm90ZXMuPC9wPjxwPlRleGFzIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBzcG9rZXN3b21h
biBBbGljaWEgUGllcmNlIHNheXMgdXAgdG8gdGhyZWUgZWxlY3RvcnMgbWF5IGJlIGRpc3F1YWxp
ZmllZCBmb3IgaGF2aW5nIGpvYnMgd2l0aCB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50LiBBbm90aGVy
IGVsZWN0b3IgcHJldmlvdXNseSByZXNpZ25lZCBhZnRlciBleHByZXNzaW5nIGNvbmNlcm4gYWJv
dXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnRpYWwgcXVhbGlmaWNhdGlvbnMuPC9wPjxwPkJlY2F1
c2UgUmVwdWJsaWNhbnMgd2lsbCBwaWNrIHRoZSByZXBsYWNlbWVudHMsIFRydW1wIGlzbiYjODIx
Nzt0IGV4cGVjdGVkIHRvIGxvc2UgdGhvc2UgZWxlY3RvcnMuPC9wPjxwPlRleGFzIGhhcyAzOCBw
cmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3RvcnMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4y
OjMwIHAubS48L3A+PHA+RWxlY3RvcnMgaW4gTWljaGlnYW4gYW5kIEZsb3JpZGEgaGF2ZSBjYXN0
IHRoZWlyIGNvbWJpbmVkIDM1IHZvdGVzIGZvciBEb25hbGQgVHJ1bXAsIG1ha2luZyBoaXMgRWxl
Y3RvcmFsIENvbGxlZ2UgdG90YWwganVtcCBjbG9zZXIgdG8gdGhlIGFtb3VudCByZXF1aXJlZCB0
byBmb3JtYWxseSB3aW4gdGhlIHByZXNpZGVuY3kuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZXMsIHdpdGggMTYg
YW5kIDE5IHZvdGVzIHJlc3BlY3RpdmVseSwgYnJpbmcgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0b3RhbCB0byAy
MTUgZWxlY3RvcnMuIFR3byBodW5kcmVkLXNldmVudHkgdm90ZXMgYXJlIHJlcXVpcmVkIHRvIHdp
biB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UuPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBoYXMgOTYg
dm90ZXMuIFNoZSB3b24gdGhlIG5hdGlvbmFsIHBvcHVsYXIgdm90ZSwgYW5kIHByb3Rlc3RzIGNv
bnRpbnVlZCBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkgaW4gc3RhdGUgY2FwaXRvbHMgd2hlcmUgZWxlY3Rv
cnMgd2VyZSBtZWV0aW5nIE1vbmRheS48L3A+PHA+QnV0IFRydW1wIHJlbWFpbnMgcG9pc2VkIHRv
IHdpbiAzMDYgb2YgdGhlIDUzOCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdW5kZXIgdGhlIHN0YXRlLWJ5LXN0
YXRlIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBvZiBlbGVjdG9ycyB1c2VkIHRvIGNob29zZSBwcmVzaWRlbnRzIHNp
bmNlIDE3ODkuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4yOjE0IHAubS48L3A+
PHA+Tm9ydGggRGFrb3RhLCBTb3V0aCBEYWtvdGEgYW5kIFV0YWggaGF2ZSBwdXNoZWQgUmVwdWJs
aWNhbiBEb25hbGQgVHJ1bXAgY2xvc2VyIHRvIHRoZSAyNzAgdm90ZXMgcmVxdWlyZWQgdG8gd2lu
IHRoZSBwcmVzaWRlbmN5LjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGVzJiM4MjE3OyBlbGVjdG9ycyBnYXZlIFRy
dW1wIDE2NiBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdG8gRGVtb2NyYXQgSGlsbGFyeSBDbGludG9uJiM4MjE3
O3MgOTYgYXMgcHJvdGVzdHMgc2ltbWVyZWQgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5LjwvcD48cD5UcnVt
cCBpcyBwb2lzZWQgdG8gd2luIDMwNiBvZiB0aGUgNTM4IGVsZWN0b3JhbCB2b3RlcyB1bmRlciB0
aGUgc3RhdGUtYnktc3RhdGUgZGlzdHJpYnV0aW9uIG9mIGVsZWN0b3JzIHVzZWQgdG8gY2hvb3Nl
IHByZXNpZGVudHMgc2luY2UgMTc4OS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxw
PjI6MDIgcC5tLjwvcD48cD5BIHNlY29uZCBlbGVjdG9yICYjODIxMjsgdGhpcyBvbmUgaW4gTWlu
bmVzb3RhICYjODIxMjsgaGFzIHJlZnVzZWQgdG8gY2FzdCBhIHZvdGUgZm9yIERlbW9jcmF0IEhp
bGxhcnkgQ2xpbnRvbiBpbiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSB0YWxseS48
L3A+PHA+SXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGNsZWFyIHdoeSBNdWhhbW1hZCBBYmR1
cnJhaG1hbiBkaWRuJiM4MjE3O3Qgdm90ZSBmb3IgQ2xpbnRvbiwgYnV0IGhlIHdhcyBhIGRlbGVn
YXRlIGZvciBCZXJuaWUgU2FuZGVycyBhdCB0aGUgRGVtb2NyYXRpYyBOYXRpb25hbCBDb252ZW50
aW9uLjwvcD48cD5UaGUgZWxlY3RvcnMgYXJlIHBsZWRnZWQgdG8gY2FzdCBNaW5uZXNvdGEmIzgy
MTc7cyAxMCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgZm9yIENsaW50b24gc2luY2Ugc2hlIHdvbiB0aGUgc3Rh
dGUuPC9wPjxwPkFiZHVycmFobWFuIHdhcyBpbW1lZGlhdGVseSByZXBsYWNlZCBieSBhbiBhbHRl
cm5hdGUgd2hvIGxhdGVyIHZvdGVkIGZvciBDbGludG9uLjwvcD48cD5FYXJsaWVyIGluIHRoZSBk
YXksIGEgc28tY2FsbGVkICYjODIyMDtmYWl0aGxlc3MgZWxlY3RvciYjODIyMTsgaW4gTWFpbmUg
Y2FzdCBoaXMgdm90ZSBmb3IgU2FuZGVycywgd2hvIGxvc3QgdGhlIERlbW9jcmF0aWMgcHJlc2lk
ZW50aWFsIG5vbWluYXRpb24gdG8gQ2xpbnRvbi4gRGF2aWQgQnJpZ2h0IHNhaWQgb24gaGlzIEZh
Y2Vib29rIHBhZ2UgdGhhdCBoZSBjYXN0IGhpcyB2b3RlIGZvciBTYW5kZXJzIGJlY2F1c2Ugdm90
aW5nIGZvciBDbGludG9uIHdvdWxkIG5vdCBoYXZlIGhlbHBlZCBoZXIgd2luLjwvcD48cD4mIzgy
MTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MTo0NCBwLm0uPC9wPjxwPlRoZSBsYXRlc3Qgdm90ZXMg
Z2l2ZSAxMCBlbGVjdG9ycyBlYWNoIHRvIERvbmFsZCBUcnVtcCBhbmQgSGlsbGFyeSBDbGludG9u
IGluIE1vbmRheSYjODIxNztzIEVsZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIHZvdGUgZm9yIHByZXNpZGVudC4g
VHJ1bXAgcmVtYWlucyBmYXIgYWhlYWQgaW4gdGhlIGZvcm1hbCB2b3RlIGFuZCBpcyBleHBlY3Rl
ZCB0byB3aW4gdGhlIDI3MCB2b3RlcyByZXF1aXJlZCB0byB3aW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLjwv
cD48cD5XaXNjb25zaW4mIzgyMTc7cyAxMCBlbGVjdG9ycyBoYXZlIGNob3NlbiBzdGF0ZXdpZGUg
d2lubmVyIFRydW1wLCBicmluZ2luZyBoaXMgdG90YWwgdG8gMTQ0IGVsZWN0b3JhbCB2b3Rlcy4g
TWFyeWxhbmQmIzgyMTc7cyAxMCBlbGVjdG9ycyBoYXZlIGNob3NlbiBDbGludG9uLCBicmluZ2lu
ZyBoZXIgdG90YWwgdG8gNTkuPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlIHdv
biB0aGUgbmF0aW9uYWwgcG9wdWxhciB2b3RlIGluIHRoZSBOb3YuIDggZWxlY3Rpb24uIFByb3Rl
c3RlcnMgcmFsbGllZCBhdCBzdGF0ZSBjYXBpdG9scyBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkgdG8gcGVy
c3VhZGUgZWxlY3RvcnMgdG8gY2hvb3NlIHNvbWVvbmUgb3RoZXIgdGhhbiBUcnVtcCBpbiB0aGUg
RWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2Ugdm90ZSBvbiBNb25kYXkuPC9wPjxwPlRydW1wIGlzIHBvaXNlZCB0
byB3aW4gMzA2IG9mIHRoZSA1MzggZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzIHVuZGVyIHRoZSBzdGF0ZS1ieS1z
dGF0ZSBkaXN0cmlidXRpb24gb2YgZWxlY3RvcnMgdXNlZCB0byBjaG9vc2UgcHJlc2lkZW50cyBz
aW5jZSAxNzg5LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MToxMCBwLm0uPC9w
PjxwPkVsZWN0b3JzIGZyb20gUGVubnN5bHZhbmlhLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgT2hpbyBhbmQg
TG91aXNpYW5hIGhhdmUgZ2l2ZW4gUmVwdWJsaWNhbiBEb25hbGQgVHJ1bXAgMTM0IG9mIHRoZSAy
NzAgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzIHJlcXVpcmVkIHRvIGZvcm1hbGx5IHdpbiB0aGUgcHJlc2lkZW5j
eS48L3A+PHA+VGhlIG5ldyB0b3RhbCBpbmNsdWRlcyAyMCB2b3RlcyBmcm9tIFBlbm5zeWx2YW5p
YSwgMTggZnJvbSBPaGlvLCAxNSBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5hIGFuZCBlaWdodCBmcm9tIExv
dWlzaWFuYS48L3A+PHA+RGVtb2NyYXQgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGhhcyA0MyBlbGVjdG9yYWwg
dm90ZXMsIGluY2x1ZGluZyAyOSBmcm9tIGhlciBob21lIHN0YXRlIG9mIE5ldyBZb3JrLjwvcD48
cD5TaGUgd29uIHRoZSBuYXRpb25hbCBwb3B1bGFyIHZvdGUgaW4gdGhlIE5vdi4gOCBlbGVjdGlv
biwgYW5kIHByb3Rlc3RlcnMgcmFsbGllZCBhdCBzdGF0ZSBjYXBpdG9scyBhcm91bmQgdGhlIGNv
dW50cnkgYWdhaW5zdCBUcnVtcCYjODIxNztzIGV4cGVjdGVkIHZpY3RvcnkgaW4gdGhlIEVsZWN0
b3JhbCBDb2xsZWdlIE1vbmRheS48L3A+PHA+VHJ1bXAgaXMgcG9pc2VkIHRvIHdpbiAzMDYgb2Yg
dGhlIDUzOCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdW5kZXIgdGhlIHN0YXRlLWJ5LXN0YXRlIGRpc3RyaWJ1
dGlvbiBvZiBlbGVjdG9ycyB1c2VkIHRvIGNob29zZSBwcmVzaWRlbnRzIHNpbmNlIDE3ODkuIFRo
YXQmIzgyMTc7cyBmYXIgbW9yZSB0aGFuIHRoZSAyNzAgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzIHJlcXVpcmVk
IHRvIHdpbiB0aGUgcHJlc2lkZW5jeS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxw
PjEyOjQ1IHAubS48L3A+PHA+RG9uYWxkIFRydW1wIGhhcyB3b24gNjggZWxlY3RvcmFsIHZvdGVz
IGluIE1vbmRheSYjODIxNztzIHRhbGx5IG9mIHRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZS48L3A+PHA+
VGhlIG5ldyB0b3RhbCBpbmNsdWRlcyBhbGwgMTYgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0b3JzIGluIEdl
b3JnaWEgYW5kIGVpZ2h0IGluIEtlbnR1Y2t5LCBhcyB3ZWxsIGFzIGVsZWN0b3JzIGluIFNvdXRo
IENhcm9saW5hLCBPa2xhaG9tYSwgV2VzdCBWaXJnaW5pYSwgVGVubmVzc2VlLCBNaXNzaXNzaXBw
aSBhbmQgQXJrYW5zYXMuPC9wPjxwPkhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBoYXMgMTAgZWxlY3RvcmFsIHZv
dGVzIGFuZCBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBOb3YuIDggcG9wdWxhciB2b3RlLiBQcm90ZXN0ZXJzIHJh
bGxpZWQgYXQgc3RhdGUgY2FwaXRvbHMgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5IGFnYWluc3QgVHJ1bXAm
IzgyMTc7cyBleHBlY3RlZCB2aWN0b3J5IGluIHRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSBNb25kYXku
PC9wPjxwPlRydW1wIGlzIHBvaXNlZCB0byB3aW4gMzA2IG9mIHRoZSA1MzggZWxlY3RvcmFsIHZv
dGVzIHVuZGVyIHRoZSBzdGF0ZS1ieS1zdGF0ZSBkaXN0cmlidXRpb24gb2YgZWxlY3RvcnMgdXNl
ZCB0byBjaG9vc2UgcHJlc2lkZW50cyBzaW5jZSAxNzg5LiBUaGF0JiM4MjE3O3MgZmFyIG1vcmUg
dGhhbiB0aGUgMjcwIGVsZWN0b3JhbCB2b3RlcyByZXF1aXJlZCB0byB3aW4gdGhlIHByZXNpZGVu
Y3kuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMTo1OSBhLm0uPC9wPjxwPkRl
bW9jcmF0IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBoYXMgd29uIERlbGF3YXJlJiM4MjE3O3MgdGhyZWUgZWxl
Y3RvcmFsIHZvdGVzICYjODIxMjsgZ2l2aW5nIGhlciBhIHRvdGFsIG9mIDEwICYjODIxMjsgYnV0
IHNoZSYjODIxNztzIHN0aWxsIGZhciBiZWhpbmQgUmVwdWJsaWNhbiBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyB0b3RhbCBvZiA0NCBpbiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBmb3JtYWwgdGFsbHkuPC9wPjxwPkNs
aW50b24gd29uIERlbGF3YXJlIGluIHRoZSBOb3YuIDggcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uIGFz
IHdlbGwgYXMgdGhlIG5hdGlvbmFsIHBvcHVsYXIgdm90ZS4gUHJvdGVzdGVycyByYWxsaWVkIGF0
IHN0YXRlIGNhcGl0b2xzIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSBhZ2FpbnN0IFRydW1wJiM4MjE3O3Mg
ZXhwZWN0ZWQgdmljdG9yeSBpbiB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgTW9uZGF5LjwvcD48cD5U
cnVtcCBpcyBwb2lzZWQgdG8gd2luIDMwNiBvZiB0aGUgNTM4IGVsZWN0b3JhbCB2b3RlcyB1bmRl
ciB0aGUgc3RhdGUtYnktc3RhdGUgZGlzdHJpYnV0aW9uIG9mIGVsZWN0b3JzIHVzZWQgdG8gY2hv
b3NlIHByZXNpZGVudHMgc2luY2UgMTc4OS4gVGhhdCYjODIxNztzIGZhciBtb3JlIHRoYW4gdGhl
IDI3MCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgcmVxdWlyZWQgdG8gd2luIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5LjwvcD48
cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MTE6MzYgYS5tLjwvcD48cD5XaXRoIGEgd2lu
IGluIFNvdXRoIENhcm9saW5hLCBEb25hbGQgVHJ1bXAgbm93IGhhcyB3b24gNDQgZWxlY3RvcmFs
IHZvdGVzIG9mIHRoZSAyNzAgaGUgbmVlZHMgdG8gZm9ybWFsbHkgd2luIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5
LjwvcD48cD5EZW1vY3JhdCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gaGFzIHdvbiBWZXJtb250JiM4MjE3O3Mg
dGhyZWUgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzLjwvcD48cD5UcnVtcCBvbiBNb25kYXkgYWxzbyBoYXMgd29u
IHZvdGVzIGluIEFya2Fuc2FzLCBNaXNzaXNzaXBwaSwgT2tsYWhvbWEsIFRlbm5lc3NlZSBhbmQg
V2VzdCBWaXJnaW5pYS48L3A+PHA+Q2xpbnRvbiB3b24gdGhlIHBvcHVsYXIgdm90ZSBpbiB0aGUg
Tm92LiA4IGVsZWN0aW9uLiBCdXQgVHJ1bXAgaXMgcG9pc2VkIHRvIHdpbiAzMDYgb2YgdGhlIDUz
OCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdW5kZXIgdGhlIHN0YXRlLWJ5LXN0YXRlIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBv
ZiBlbGVjdG9ycyB1c2VkIHRvIGNob29zZSBwcmVzaWRlbnRzIHNpbmNlIDE3ODkuPC9wPjxwPiYj
ODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMTozMSBwLm0uPC9wPjxwPk9uZSBmYWl0aGxlc3Mg
ZWxlY3RvciBoYXMgY2FzdCBhIHZvdGUgaW4gTWFpbmUgJiM4MjEyOyBmb3IgU2VuLiBCZXJuaWUg
U2FuZGVycy48L3A+PHA+RGF2aWQgQnJpZ2h0IHNhaWQgb24gaGlzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgdGhh
dCBoZSBjYXN0IGhpcyB2b3RlIGZvciBTYW5kZXJzLCBpbnN0ZWFkIG9mIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRv
biBiZWNhdXNlIGhpcyB2b3RlIHdvdWxkIG5vdCBoYXZlIGhlbHBlZCBoZXIgd2luLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBjYXN0IG15IEVsZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIHZvdGUgZm9yIEJlcm5pZSBTYW5kZXJz
IHRvZGF5IHRvIGxldCB0aG9zZSBuZXcgdm90ZXJzIHdobyB3ZXJlIGluc3BpcmVkIGJ5IGhpbSBr
bm93IHRoYXQgc29tZSBvZiB1cyBkaWQgaGVhciB0aGVtLCBkaWQgbGlzdGVuIHRvIHRoZW0sIGRv
IHJlc3BlY3QgdGhlbSBhbmQgdW5kZXJzdGFuZCB0aGVpciBkaXNhcHBvaW50bWVudCwmIzgyMjE7
IGhlIHdyb3RlLjwvcD48cD5DbGludG9uIHdvbiB0aGUgcG9wdWxhciB2b3RlIGluIHRoZSBOb3Yu
IDggZWxlY3Rpb24uIEJ1dCBUcnVtcCBpcyBwb2lzZWQgdG8gd2luIDMwNiBvZiB0aGUgNTM4IGVs
ZWN0b3JhbCB2b3RlcyB1bmRlciB0aGUgc3RhdGUtYnktc3RhdGUgZGlzdHJpYnV0aW9uIG9mIGVs
ZWN0b3JzIHVzZWQgdG8gY2hvb3NlIHByZXNpZGVudHMgc2luY2UgMTc4OS48L3A+PHA+JiM4MjEy
OyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjExOjMwIGEubS48L3A+PHA+V2l0aCB3aW5zIGluIEFya2Fu
c2FzLCBNaXNzaXNzaXBwaSwgT2tsYWhvbWEsIFRlbm5lc3NlZSBhbmQgV2VzdCBWaXJnaW5pYSwg
RG9uYWxkIFRydW1wIG5vdyBoYXMgd29uIDM1IGVsZWN0b3JhbCB2b3RlcyBvZiB0aGUgMjcwIGhl
IG5lZWRzIHRvIGZvcm1hbGx5IHdpbiB0aGUgcHJlc2lkZW5jeS48L3A+PHA+RGVtb2NyYXQgSGls
bGFyeSBDbGludG9uIGhhcyB3b24gVmVybW9udCYjODIxNztzIHRocmVlIGVsZWN0b3JhbCB2b3Rl
cy48L3A+PHA+Q2xpbnRvbiB3b24gdGhlIHBvcHVsYXIgdm90ZSBpbiB0aGUgTm92LiA4IGVsZWN0
aW9uLiBCdXQgVHJ1bXAgaXMgcG9pc2VkIHRvIHdpbiAzMDYgb2YgdGhlIDUzOCBlbGVjdG9yYWwg
dm90ZXMgdW5kZXIgdGhlIHN0YXRlLWJ5LXN0YXRlIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBvZiBlbGVjdG9ycyB1
c2VkIHRvIGNob29zZSBwcmVzaWRlbnRzIHNpbmNlIDE3ODkuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMDoyOSBhLm0uPC9wPjxwPlRlbm5lc3NlZSYjODIxNztzIDExIHByZXNp
ZGVudGlhbCBlbGVjdG9ycyBoYXZlIGNhc3QgdGhlaXIgYmFsbG90cyBmb3IgUmVwdWJsaWNhbiBE
b25hbGQgVHJ1bXAuPC9wPjxwPlRoZXkgd2VyZSByZXF1aXJlZCBieSBzdGF0ZSBsYXcgdG8gdm90
ZSBmb3IgRG9uYWxkIFRydW1wLCB3aG8gb3ZlcndoZWxtaW5nbHkgY2FycmllZCBUZW5uZXNzZWUg
aW4gTm92ZW1iZXIuPC9wPjxwPlRoZSB2b3RlIE1vbmRheSBjYW1lIHdpdGggbGl0dGxlIGZhbmZh
cmUuIE9uZSBhdWRpZW5jZSBtZW1iZXIgdHJpZWQgdG8gcmVhZCBvdXQgc29tZSBTY3JpcHR1cmUg
YmVmb3JlIHRoZSBiYWxsb3RzIHdlcmUgY2FzdCwgYnV0IHdhcyB0b2xkIGhlIGNvdWxkIG5vdCBz
cGVhay48L3A+PHA+UHJvdGVzdGVycyBoZWxkIHJhbGxpZXMgYXQgc3RhdGUgQ2FwaXRvbHMgYXJv
dW5kIHRoZSBjb3VudHJ5LCBpbmNsdWRpbmcgaW4gTmFzaHZpbGxlLiBUaGUgZ3JvdXAgY2FsbGVk
IHRoZSBEZWNlbWJlciAxOSBDb2FsaXRpb24gc2FpZCBpdCB3YW50ZWQgdG8gdHJ5IHRvIHBlcnN1
YWRlIGVsZWN0b3JzIHRvIGNoYW5nZSB0aGVpciBtaW5kcyBnaXZlbiB0aGUgQ0lBIGFuZCBGQkkm
IzgyMTc7cyBjb25jbHVzaW9ucyB0aGF0IFJ1c3NpYSBpbnRlcmZlcmVkIGluIHRoZSBwcmVzaWRl
bnRpYWwgZWxlY3Rpb24gd2l0aCB0aGUgZ29hbCBvZiBzdXBwb3J0aW5nIFRydW1wLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.