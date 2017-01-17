Education secretary nominee DeVos pledges not to undo public education, pushes choice

PHA+V0FTSElOR1RPTjogSW4gYSBzb21ldGltZXMgY29udGVudGlvdXMgY29uZmlybWF0aW9uIGhl
YXJpbmcsIGVkdWNhdGlvbiBzZWNyZXRhcnkgcGljayBCZXRzeSBEZVZvcyBwbGVkZ2VkIFR1ZXNk
YXkgbm90IHRvIGRpc21hbnRsZSBwdWJsaWMgZWR1Y2F0aW9uIGFuZCBzYWlkIHNoZSB3YXNuJiM4
MjE3O3Qgc2VsZWN0ZWQgZm9yIHRoZSBqb2Igc2ltcGx5IGJlY2F1c2Ugb2YgaGVyIHdlYWx0aHkg
ZmFtaWx5JiM4MjE3O3MgZ2VuZXJvdXMgY29udHJpYnV0aW9ucyB0byB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBQ
YXJ0eS48L3A+PHA+U2VuLiBQYXR0eSBNdXJyYXkgb2YgV2FzaGluZ3RvbiBzdGF0ZSwgdGhlIHRv
cCBEZW1vY3JhdCBvbiB0aGUgU2VuYXRlIEhlYWx0aCwgTGFib3IsIEVkdWNhdGlvbiBhbmQgUGVu
c2lvbiBDb21taXR0ZWUsIGFza2VkIERlVm9zIHBvaW50IGJsYW5rIHRvIHBsZWRnZSB0aGF0IHNo
ZSB3b3VsZCBub3Qgc2VlayB0byBwcml2YXRpemUgcHVibGljIHNjaG9vbHMgb3IgdGFrZSBtb25l
eSBhd2F5IGZyb20gdGhlbS48L3A+PHA+RGVWb3MsIHdobyBoYXMgc3BlbnQgbW9yZSB0aGFuIHR3
byBkZWNhZGVzIGFkdm9jYXRpbmcgZm9yIGNoYXJ0ZXIgc2Nob29scyBhbmQgc2Nob29sIGNob2lj
ZSwgcHJvbWlzZWQgdG8gd29yayB0byBhZGRyZXNzICYjODIyMDt0aGUgbmVlZHMgb2YgYWxsIHBh
cmVudHMgYW5kIHN0dWRlbnRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29tbWl0dGVlIENoYWlybWFuIExhbWFy
IEFsZXhhbmRlciwgUi1UZW5uLiwgYSBmb3JtZXIgZWR1Y2F0aW9uIHNlY3JldGFyeSwgZXhwcmVz
c2VkIGNvbmZpZGVuY2UgdGhhdCBEZVZvcyBpcyBhbiAmIzgyMjA7ZXhjZWxsZW50JiM4MjIxOyBj
aG9pY2UgZm9yIHRoZSBqb2IuICYjODIyMDtTaGUgaXMgb24gdGhlIHNpZGUgb2Ygb3VyIGNoaWxk
cmVuLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QnV0IGFzIG90aGVyIFJlcHVibGljYW5zIHByYWlz
ZWQgUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHBpY2ssIERlbW9jcmF0cyBn
cmlsbGVkIGhlciBvbiBhIHJhbmdlIG9mIGlzc3VlcyBmcm9tIGNoaWxkIGNhcmUgdG8gc3R1ZGVu
dHMgd2l0aCBkaXNhYmlsaXRpZXMgYW5kIG1ha2luZyBwdWJsaWMgY29sbGVnZXMgYW5kIHVuaXZl
cnNpdGllcyB0dWl0aW9uLWZyZWUuPC9wPjxwPkFza2VkIG91dHJpZ2h0IGJ5IFNlbi4gQmVybmll
IFNhbmRlcnMgb2YgVmVybW9udCBpZiBzaGUgZ290IHRoZSBqb2IgYmVjYXVzZSBvZiBoZXIgZmFt
aWx5JiM4MjE3O3MgcG9saXRpY2FsIGNvbnRyaWJ1dGlvbnMsIERlVm9zIHNhaWQ6ICYjODIyMDtB
cyBhIG1hdHRlciBvZiBmYWN0IEkgZG8gdGhpbmsgdGhhdCB0aGVyZSB3b3VsZCBiZSB0aGF0IHBv
c3NpYmlsaXR5LiBJIGhhdmUgd29ya2VkIHZlcnkgaGFyZCBvbiBiZWhhbGYgb2YgcGFyZW50cyBh
bmQgY2hpbGRyZW4gZm9yIHRoZSBsYXN0IGFsbW9zdCAzMCB5ZWFycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9u
IHR1aXRpb24tZnJlZSBwdWJsaWMgY29sbGVnZXMgYW5kIHVuaXZlcnNpdGllcywgRGVWb3Mgc2Fp
ZDogJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgd2UgYWxzbyBoYXZlIHRvIGNvbnNpZGVyIHRoZSBmYWN0IHRoYXQg
dGhlcmUgaXMgbm90aGluZyBpbiBsaWZlIHRoYXQgaXMgdHJ1bHkgZnJlZS4gU29tZWJvZHkgaXMg
Z29pbmcgdG8gcGF5IGZvciBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNoZSBza2lydGVkIFNhbmRlcnMmIzgy
MTc7IHF1ZXN0aW9uIG9uIHdoZXRoZXIgc2hlIHdvdWxkIHN1cHBvcnQgbWFraW5nIGNoaWxkIGNh
cmUgZnJlZSBvciBtdWNoIG1vcmUgYWZmb3JkYWJsZSBmb3IgbG93LWluY29tZSBmYW1pbGllcyBh
cyBpcyB0aGUgY2FzZSBpbiBtYW55IGNvdW50cmllcyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkLCBzYXlpbmcg
b25seSB0aGF0IHNoZSBmZWVscyBzdHJvbmdseSBhYm91dCAmIzgyMjA7cGFyZW50cyBoYXZpbmcg
b3Bwb3J0dW5pdGllcyBmb3IgY2hpbGQgY2FyZSBmb3IgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4uJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMjA7QnV0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgcXVlc3Rpb24gb2Ygb3Bwb3J0dW5pdHks
JiM4MjIxOyBTYW5kZXJzIGZpcmVkIGJhY2ssIHJhaXNpbmcgaGlzIHZvaWNlLiAmIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyBhIHF1ZXN0aW9uIG9mIGJlaW5nIGFibGUgdG8gYWZmb3JkIGl0ISYjODIyMTs8L3A+
PHA+UmVzcG9uZGluZyB0byBmaWVyY2UgY3JpdGljaXNtIGZyb20gdGVhY2hlcnMgdW5pb25zIHRo
YXQgc2hlIGlzIHdvcmtpbmcgYWdhaW5zdCBwdWJsaWMgZWR1Y2F0aW9uLCBEZVZvcyB0b2xkIHRo
ZSBjb21taXR0ZWUgdGhhdCBzaGUgd2lsbCBiZSAmIzgyMjA7YSBzdHJvbmcgYWR2b2NhdGUgZm9y
IGdyZWF0IHB1YmxpYyBzY2hvb2xzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1dCwmIzgyMjE7IHNo
ZSBhZGRlZCwgJiM4MjIwO2lmIGEgc2Nob29sIGlzIHRyb3VibGVkLCBvciB1bnNhZmUsIG9yIG5v
dCBhIGdvb2QgZml0IGZvciBhIGNoaWxkICYjODIxMjsgcGVyaGFwcyB0aGV5IGhhdmUgYSBzcGVj
aWFsIG5lZWQgdGhhdCBpcyBnb2luZyB1bm1ldCAmIzgyMTI7IHdlIHNob3VsZCBzdXBwb3J0IGEg
cGFyZW50JiM4MjE3O3MgcmlnaHQgdG8gZW5yb2xsIHRoZWlyIGNoaWxkIGluIGEgaGlnaC1xdWFs
aXR5IGFsdGVybmF0aXZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TXVycmF5IHNhaWQgc2hlIHdhcyAmIzgyMjA7
ZXh0cmVtZWx5IGRpc2FwcG9pbnRlZCYjODIyMTsgdGhhdCBEZVZvcyBoYXMgbm90IHlldCBmaW5h
bGl6ZWQgaGVyIGZpbmFuY2lhbCBhbmQgZXRoaWNzIGRpc2Nsb3N1cmVzIGFoZWFkIG9mIHRoZSBo
ZWFyaW5nLiBTaGUgYWxzbyBhc2tlZCB3aGV0aGVyIERlVm9zIHdpbGwgZGl2ZXN0IGhlcnNlbGYg
b2YgYW55IGZhbWlseSBidXNpbmVzcyBlbnRlcnByaXNlcyB0aGF0IG1heSByZXByZXNlbnQgYSBj
b25mbGljdCBvZiBpbnRlcmVzdCBpbiBoZXIgam9iLCBpbmNsdWRpbmcgb25lIHN0dWRlbnQgbG9h
biByZWZpbmFuY2luZyBjb21wYW55LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlcmUgY29uZmxpY3RzIGFyZSBp
ZGVudGlmaWVkLCB0aGV5IHdpbGwgYmUgcmVzb2x2ZWQuIEkgd2lsbCBub3QgYmUgY29uZmxpY3Rl
ZC4gUGVyaW9kLCYjODIyMTsgRGVWb3Mgc2FpZC48L3A+PHA+RGVWb3MsIDU5LCBhbHNvIHNhaWQg
c2hlIHdpbGwgc2VlayB0byBhZGRyZXNzIHJpc2luZyBoaWdoZXIgZWR1Y2F0aW9uIGNvc3RzIGFu
ZCBtYXNzaXZlIHN0dWRlbnQgZGVidCwgYnV0IGFsc28gYWR2YW5jZSB0cmFkZSBhbmQgdm9jYXRp
b25hbCBzY2hvb2xzIGFzIHdlbGwgYXMgY29tbXVuaXR5IGNvbGxlZ2VzIGJlY2F1c2UgJiM4MjIw
O2NyYWZ0c21hbnNoaXAgaXMgbm90IGEgZmFsbGJhY2sgJiM4MjEyOyBidXQgYSBub2JsZSBwdXJz
dWl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5vdGhlciBwcmlvcml0eSBmb3IgRGVWb3Mgd2lsbCBiZSB3ZWFr
ZW5pbmcgJiM4MjIwO2J1cmRlbnNvbWUmIzgyMjE7IGZlZGVyYWwgcmVndWxhdGlvbnMgYW5kIGdp
dmluZyBjb21tdW5pdGllcyBtb3JlIGNvbnRyb2wgb2YgZWR1Y2F0aW9uIHBvbGljaWVzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7UHJlc2lkZW50LWVsZWN0IFRydW1wIGFuZCBJIGtub3cgaXQgd29uJiM4MjE3O3Qg
YmUgV2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLiwgdGhhdCB1bmxvY2tzIG91ciBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBwb3Rl
bnRpYWwsIG5vciBhIGJpZ2dlciBidXJlYXVjcmFjeSwgdG91Z2hlciBtYW5kYXRlcyBvciBhIGZl
ZGVyYWwgYWdlbmN5LCYjODIyMTsgRGVWb3Mgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBhbnN3ZXIgaXMgbG9j
YWwgY29udHJvbCBhbmQgbGlzdGVuaW5nIHRvIHBhcmVudHMsIHN0dWRlbnRzIGFuZCB0ZWFjaGVy
cy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.