Election roundup: Candidates can’t compete with Matthew, cut Florida campaigns

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TGlrZSB0aG91c2FuZHMgb2Ygb3RoZXIgQW1lcmljYW5zLCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIEhp
bGxhcnkgQ2xpbnRvbiBhYnJ1cHRseSB1cGVuZGVkIHRoZWlyIHBsYW5zIFRodXJzZGF5IGluIEZs
b3JpZGEsIHdoZXJlIEh1cnJpY2FuZSBNYXR0aGV3IHRocmVhdGVuZWQgdG8gd3JlYWsgaGF2b2Mg
b24gZmluYWwtc3RyZXRjaCBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ25pbmcgaW4gYSBjcml0aWNhbCBz
d2luZyBzdGF0ZS48L3A+PHA+VGhlIGNhbXBhaWducyBydXNoZWQgdG8gbW92ZSBzdGFmZiBhbmQg
dm9sdW50ZWVycywgY2xvc2Ugb2ZmaWNlcyBhbmQgY2FuY2VsIGV2ZW50cyBpbiB0aGUgcGF0aCBv
ZiB0aGUgc3Rvcm0uIEFuZCBhcyBtYW55IEZsb3JpZGlhbnMgaGVlZGVkIGNhbGxzIHRvIGV2YWN1
YXRlLCBib3RoIGNhbmRpZGF0ZXMgYmVnYW4gdGhlIGRlbGljYXRlIHRhc2sgb2YgcHVyc3Vpbmcg
dm90ZXMgZHVyaW5nIGEgY3Jpc2lzLjwvcD48cD5DbGludG9uJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gYXNr
ZWQgdGhlIHN0YXRlIGZvciBtb3JlIHRpbWUgdG8gcmVnaXN0ZXIgdm90ZXJzICYjODIxMjsgYSBy
ZXF1ZXN0IEZsb3JpZGEgR292LiBSaWNrIFNjb3R0IHJlamVjdGVkICYjODIxMjsgYW5kIHRoZSBU
cnVtcCB0ZWFtIHB1bGxlZCBpdHMgbmVnYXRpdmUgVFYgYWRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm90aGlu
ZyBpcyBtb3JlIGltcG9ydGFudCB0aGFuIHRoZSBzYWZldHkgb2YgeW91ciBmYW1pbHksJiM4MjIx
OyBUcnVtcCBzYWlkIGluIGFuIHVudXN1YWxseSByZXN0cmFpbmVkIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIw
O1BsZWFzZSBzdGF5IHNhZmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DbGludG9uIHR3ZWV0ZWQ6ICYjODIyMDtI
dXJyaWNhbmUgTWF0dGhldyBpcyBhIG1ham9yIHN0b3JtLiAuLi4gU3RheSBzYWZlIEZsb3JpZGEu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5LZWxseSBzdXBwb3J0cyB3aG8/ICAgPC9wPjxwPlNlYW4gSGFubml0eSBo
YXMgaHVybGVkIHdoYXQgbWFueSBvZiBoaXMgRm94IE5ld3MgQ2hhbm5lbCB2aWV3ZXJzIHdvdWxk
IGNvbnNpZGVyIGFuIGluc3VsdCBhdCBjb2xsZWFndWUgTWVneW4gS2VsbHk6IEhlIGFjY3VzZWQg
aGVyIG9mIGJlaW5nIGEgQ2xpbnRvbiBzdXBwb3J0ZXIuPC9wPjxwPkhhbm5pdHkgcmVhY3RlZCBi
eSBUd2l0dGVyIG9uIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBhZnRlciBLZWxseSBoYWQgYSBzZWdtZW50IG9u
IGhlciBzaG93IGFib3V0IHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FuZGlkYXRlcyB0aWdodGx5IGNvbnRy
b2xsaW5nIHByZXNzIGFjY2Vzcy4gU2hlIG5vdGVkIHRoYXQgVHJ1bXAgJiM4MjIwO3dpbGwgZ28g
b24gSGFubml0eSBhbmQgcHJldHR5IG11Y2ggb25seSBIYW5uaXR5IGFuZCB3aWxsIG5vdCB2ZW50
dXJlIG91dCB0byB1bnNhZmUgc3BhY2VzIHRoZXNlIGRheXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IYW5uaXR5
IHJlc3BvbmRlZCBvbiBUd2l0dGVyLCB3cml0aW5nICYjODIyMDt1IHNob3VsZCBiZSBtYWQgYXQg
QEhpbGxhcnlDbGludG9uLiBDbGVhcmx5IHlvdSBzdXBwb3J0IGhlci4gQW5kIEByZWFsRG9uYWxk
VHJ1bXAgZGlkIHRhbGsgdG8gdS4mIzgyMjE7IFdoZW4gYW5vdGhlciBUd2l0dGVyIHVzZXIgdG9s
ZCBIYW5uaXR5IGhlIHNob3VsZCBzdGFuZCBieSBoaXMgY29sbGVhZ3VlcywgdGhlIGhvc3Qgc2Fp
ZCwgJiM4MjIwO1N1cmUuIFdoZW4gdGhleSBzdGFuZCBieSBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPktlbGx5
IGhhZCBubyByZXNwb25zZSB0byBIYW5uaXR5IG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYS4gPC9wPjxwPkxldHRl
ciBkZWNyaWVzIFRydW1wPC9wPjxwPk1vcmUgdGhhbiAzMCBmb3JtZXIgUmVwdWJsaWNhbiBtZW1i
ZXJzIG9mIENvbmdyZXNzIGlzc3VlZCBhIHNjYXRoaW5nIG9wZW4gbGV0dGVyIFRodXJzZGF5IGFu
bm91bmNpbmcgdGhlaXIgb3Bwb3NpdGlvbiB0byBUcnVtcCBhbmQgdXJnaW5nIGZlbGxvdyBSZXB1
YmxpY2FucyB0byBkZW55IGhpbSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UuPC9wPjxwPlRoZSBncm91cCByZWNv
dW50cyB0aGUgR09QIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW5kaWRhdGUmIzgyMTc7cyBsb25nIGxpc3Qgb2Yg
aW5zdWx0cyBhbmQgJiM4MjIwO2xpZXMsJiM4MjIxOyBhbmQgc2F5cyBoaXMgJiM4MjIwO2Rpc2dy
YWNlZnVsIGNhbmRpZGFjeSBpcyBpbmRlZmVuc2libGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7QXMg
UmVwdWJsaWNhbiBtZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzLCB3ZSB0b29rIHByaWRlIGluIHJlcHJlc2Vu
dGluZyBhIHBvbGl0aWNhbCBwYXJ0eSB0aGF0IHN0b29kIGZvciBob25lc3QgYW5kIHByaW5jaXBs
ZWQgcHVibGljIGxlYWRlcnNoaXAgaW4gd2hpY2ggdGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3BsZSBjb3VsZCBw
bGFjZSB0aGVpciB0cnVzdCwmIzgyMjE7IHRoZXkgd3JvdGUgaW4gYW4gb3BlbiBsZXR0ZXIuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtTYWRseSwgb3VyIHBhcnR5JiM4MjE3O3Mgbm9taW5lZSB0aGlzIHllYXIgaXMg
YSBtYW4gd2hvIG1ha2VzIGEgbW9ja2VyeSBvZiB0aGUgcHJpbmNpcGxlcyBhbmQgdmFsdWVzIHdl
IGhhdmUgY2hlcmlzaGVkIGFuZCB3aGljaCB3ZSBzb3VnaHQgdG8gcmVwcmVzZW50IGluIENvbmdy
ZXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VW5iYWxhbmNlZCBjb3ZlcmFnZSA8L3A+PHA+VGhlIHRocmVlIGJp
Z2dlc3QgY2FibGUgbmV3cyBuZXR3b3JrcyBzcGVudCBtb3JlIHRpbWUgY292ZXJpbmcgbGl2ZSBU
cnVtcCByYWxsaWVzIHRoYW4gdGhleSBkaWQgZm9yIENsaW50b24gaW4gU2VwdGVtYmVyLCB3aXRo
IHRoZSB3aWRlc3QgZGlzcGFyaXR5IGF0IEZveCBOZXdzIENoYW5uZWwuPC9wPjxwPkEgc3R1ZHkg
cmVsZWFzZWQgYnkgdGhlIGxpYmVyYWwgd2F0Y2hkb2cgTWVkaWEgTWF0dGVycyBmb3IgQW1lcmlj
YSBzYWlkIEZveCBhaXJlZCA3IGhvdXJzLCAzMiBtaW51dGVzIG9mIGNvdmVyYWdlIGZyb20gUmVw
dWJsaWNhbiBUcnVtcCBldmVudHMsIGNvbXBhcmVkIHdpdGggMyBob3VycywgMjUgbWludXRlcyBm
b3IgQ2xpbnRvbiwgdGhlIERlbW9jcmF0aWMgY2FuZGlkYXRlLjwvcD48cD5JdCB3YXMgbXVjaCBj
bG9zZXIgYXQgQ05OICg1OjE4IFRydW1wLCA1OjA0IENsaW50b24pIGFuZCBNU05CQyAoNTo0OCBU
cnVtcCwgNToxNCBDbGludG9uKS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.