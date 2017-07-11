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Emails show Trump Jr. embraced help said to be from Kremlin

By Chad Day and Eric Tucker
Associated Press

Published: July 11, 2017 - 11:20 AM | Updated: July 11, 2017 - 09:19 PM
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In this April 17 photo, Donald Trump Jr., the son of President Donald Trump, speaks to media during the annual White House Easter Egg Roll on the South Lawn of the White House in Washington. At the heart of Donald Trump Jr.s unusual campaign-season meeting with a Russian lawyer was an obscure sanctions law that has infuriated the Kremlin. The Magnitsky Act, passed by Congress in 2012, was a U.S. response to the dubious death of a different Russian lawyer named Sergei Magnitsky. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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