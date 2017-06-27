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Facing defections, Senate GOP leaders delay health care vote

By Alan Fram and Erica Werner
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 11:26 AM | Updated: June 27, 2017 - 02:15 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. walks from his office on Capitol Hill in Washington, Monday, June 26, 2017. Senate Republicans unveil a revised health care bill in hopes of securing support from wavering GOP lawmakers, including one who calls the drive to whip his party's bill through the Senate this week "a little offensive." (AP Photo/Carolyn Kaster)


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