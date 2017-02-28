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Fact check: Trump distorts an immigration report

By Calvin Woodward and Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: February 28, 2017 - 10:54 PM | Updated: February 28, 2017 - 11:44 PM

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