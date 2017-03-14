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Fact checking President Donald Trump’s vow on health coverage

By Calvin Woodward and Jim Drinkard
Associated Press

Published: March 14, 2017 - 11:18 AM | Updated: March 14, 2017 - 11:26 AM
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FILE - In this March 9, 2017 file photo, House Speaker Paul Ryan of Wis. uses charts and graphs to make his case for the GOP's long-awaited plan to repeal and replace the Affordable Care Act during a news conference on Capitol Hill in Washington. Republicans pushing a plan to dismantle Barack Obama's health care law are bracing for a Congressional Budget Office analysis widely expected to conclude that fewer Americans will have health coverage under the proposal, despite President Donald Trump's promise of "insurance for everybody." (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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