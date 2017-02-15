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U.S government

Fast-food executive Andrew Puzder withdraws nomination to be Trump’s labor secretary

By Laurie Kellman  and Catherine Lucey
Associated Press

Published: February 15, 2017 - 05:35 PM | Updated: February 16, 2017 - 06:44 AM
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In this Nov. 19, 2016 photo, then-President-elect Donald Trump walks Labor Secretary-designate Andy Puzder from Trump National Golf Club Bedminster clubhouse in Bedminster, N.J. Puzders nomination appeared to be in serious trouble Wednesday as Republicans said they were concerned over his failure to pay taxes for five years on a former housekeeper who wasnt authorized to work in the U.S. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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