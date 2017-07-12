All CATEGORIES
☰ Menu

FBI nominee Christopher Wray says Trump-Russia probe is no ‘witch hunt’

By Sadie Gurman  and Eric Tucker
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 01:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FBI Director nominee Christopher Wray testifies on Capitol Hill in Washington, Wednesday at his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


MORE IN NEWS

Kent State pair’s 3-year on again, off again Tinder relationship leads to a free trip to Hawaii

It was a match made on Tinder.

wholefoods13_02
Whole Foods in West Akron to open Sept. 14, anchors new plaza - 7:53 AM
loccorn13cut_01
Stalking local sweet corn: Spring rains and cold challenged some farmers, but ears are on the way
basketball13cut_web
New STEM element at St. Vincent-St. Mary boys basketball camp teaches the science behind the game
usrussia13cut_6
Lawmakers intend to question Trump campaign chairman

MOST POPULAR