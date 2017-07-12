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FBI nominee Christopher Wray says Trump-Russia probe is no ’witch hunt’

By Sadie Gurman and Eric Tucker
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 01:03 PM
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FBI Director nominee Christopher Wray testifies on Capitol Hill in Washington, Wednesday, July 12, 2017, at his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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