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FBI probing possible links between Russia, Trump associates

By Eileen Sullivan And Eric Tucker
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 11:40 AM | Updated: March 20, 2017 - 02:01 PM
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FBI Director James Comey testifies on Capitol Hill in Washington, Monday, March 20, 2017, before the House Intelligence Committee hearing on allegations of Russian interference in the 2016 U.S. presidential election. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

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