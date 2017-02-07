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Washington politics

First lady’s lawyers say high profile could mean millions for brand

Associated Press

Published: February 7, 2017 - 08:47 PM | Updated: February 8, 2017 - 12:09 AM
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Homeland Security Secretary John Kelly listens while testifying on Capitol Hill in Washington, Tuesday before the House Homeland Security Committee. This is Kelly's first public appearance before lawmakers who are sure to press him for details about the Trump administration's contentious rollout of a travel and refugee ban. (AP Photo/Andrew Harnik)


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