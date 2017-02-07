First lady’s lawyers say high profile could mean millions for brand

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0NyZWRpdExpbmUtLT48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzPC9wPjwhLS1Q
U1RZTEU9UFRYVF9EYXRlbGluZS0tPjxwPldBU0hJTkdUT046IEZpcnN0IGxhZHkgTWVsYW5pYSBU
cnVtcCBoYXMgc2FpZCBsaXR0bGUgYWJvdXQgd2hhdCBzaGUgaW50ZW5kcyB0byBkbyB3aXRoIGhl
ciBwcm9taW5lbnQgcG9zaXRpb24uIEJ1dCBpbiBuZXcgY291cnQgZG9jdW1lbnRzLCBoZXIgbGF3
eWVycyBzYXkgdGhhdCB0aGUgJiM4MjIwO211bHRpeWVhciB0ZXJtJiM4MjIxOyBkdXJpbmcgd2hp
Y2ggc2hlICYjODIyMDtpcyBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgcGhvdG9ncmFwaGVkIHdvbWVuIGluIHRo
ZSB3b3JsZCYjODIyMTsgY291bGQgbWVhbiBtaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIGZvciBoZXIgcGVy
c29uYWwgYnJhbmQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+V2hpbGUgdGhlIG5l
dyBkb2N1bWVudHMgZG9uJiM4MjE3O3Qgc3BlY2lmaWNhbGx5IG1lbnRpb24gaGVyIHRlcm0gYXMg
Zmlyc3QgbGFkeSwgdGhlIHVudXN1YWwgc3RhdGVtZW50IGFib3V0IGhlciBleHBlY3RlZCBpbmNv
bWUgZHJldyBzd2lmdCBjb25kZW1uYXRpb24gZnJvbSBldGhpY3Mgd2F0Y2hkb2dzIGFzIGluYXBw
cm9wcmlhdGUgcHJvZml0ZWVyaW5nIGZyb20gaGVyIGhpZ2gtcHJvZmlsZSBwb3NpdGlvbi48L3A+
PHA+VGhlIHN0YXRlbWVudCBjYW1lIE1vbmRheSBpbiBhIGxpYmVsIGxhd3N1aXQgdGhlIGZpcnN0
IGxhZHkgcmVmaWxlZCBpbiBhIHN0YXRlIHRyaWFsIGNvdXJ0IGluIE1hbmhhdHRhbi4gTXJzLiBU
cnVtcCBoYXMgYmVlbiBzdWluZyB0aGUgY29ycG9yYXRpb24gdGhhdCBwdWJsaXNoZXMgdGhlIERh
aWx5IE1haWwmIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlIG92ZXIgYSBub3ctcmV0cmFjdGVkIHJlcG9ydCB0aGF0
IGNsYWltZWQgc2hlIG9uY2Ugd29ya2VkIGFzIGFuIGVzY29ydC4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SG9t
ZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyBpbW1pZ3JhdGlvbiBhbmQgdHJhdmVsIGJhbiBtYWRlICYjODIyMDthbiBhd2Z1bCBsb3Qg
b2Ygc2Vuc2UmIzgyMjE7IGJ1dCBwcm9iYWJseSBzaG91bGQgaGF2ZSBiZWVuIGRlbGF5ZWQgYXQg
bGVhc3QgbG9uZyBlbm91Z2ggdG8gYnJpZWYgQ29uZ3Jlc3MgYWJvdXQgaXQsIEhvbWVsYW5kIFNl
Y3VyaXR5IFNlY3JldGFyeSBKb2huIEtlbGx5IHRvbGQgbGF3bWFrZXJzIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxw
PktlbGx5JiM4MjE3O3MgY29tbWVudCB0byB0aGUgSG91c2UgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgQ29t
bWl0dGVlIHdhcyB0aGUgbW9zdCBkaXJlY3QgYWNrbm93bGVkZ21lbnQgYnkgYSBoaWdoLWxldmVs
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmljaWFsIHRoYXQgdGhlIHJvbGxvdXQgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgaGFkIGJlZW4gbWlzaGFuZGxlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIHJl
dHJvc3BlY3QsIEkgc2hvdWxkIGhhdmUgJiM4MjEyOyB0aGlzIGlzIGFsbCBvbiBtZSwgYnkgdGhl
IHdheSAmIzgyMTI7IEkgc2hvdWxkIGhhdmUgZGVsYXllZCBpdCBqdXN0IGEgYml0IHNvIHRoYXQg
SSBjb3VsZCB0YWxrIHRvIG1lbWJlcnMgb2YgQ29uZ3Jlc3MsIHBhcnRpY3VsYXJseSB0byB0aGUg
bGVhZGVyc2hpcCBvZiBjb21taXR0ZWVzIGxpa2UgdGhpcywgdG8gcHJlcGFyZSB0aGVtIGZvciB3
aGF0IHdhcyBjb21pbmcsJiM4MjIxOyBLZWxseSBzYWlkIGluIGhpcyBmaXJzdCBwdWJsaWMgbWVl
dGluZyB3aXRoIGxhd21ha2VycyBzaW5jZSBiZWluZyBjb25maXJtZWQgYnkgdGhlIFNlbmF0ZSBs
YXN0IG1vbnRoLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkxhYm9yIHNlY3JldGFyeTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5M
YWJvciBTZWNyZXRhcnkgbm9taW5lZSBBbmRyZXcgUHV6ZGVyIGFja25vd2xlZGdlZCBUdWVzZGF5
IHRoYXQgaGUgaGFkIGVtcGxveWVkIGEgaG91c2VrZWVwZXIgd2hvIHdhc24mIzgyMTc7dCBhdXRo
b3JpemVkIHRvIHdvcmsgaW4gdGhlIFUuUy4sIGFzIHRoZSBTZW5hdGUmIzgyMTc7cyB0b3AgUmVw
dWJsaWNhbiBjYW1lIHRvIGhpcyBkZWZlbnNlIGFuZCBkaXNtaXNzZWQgdGhlIGlzc3VlIGFzIGEg
JiM4MjIwO21pc3Rha2UmIzgyMjE7IHRoYXQgaGFkIGJlZW4gZml4ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtO
dW1iZXIgb25lLCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gc3Ryb25nbHkgc3VwcG9ydHMgQW5keSBQdXpk
ZXIgYW5kIHdhbnRzIHRvIHN0aWNrIHdpdGggaGltLCYjODIyMTsgU2VuYXRlIE1ham9yaXR5IExl
YWRlciBNaXRjaCBNY0Nvbm5lbGwgdG9sZCByZXBvcnRlcnMuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHF1
YWxpZmllZCBmb3IgdGhlIGpvYiwgYW5kIGZvciBteXNlbGYsIEkmIzgyMTc7bSBlbnRodXNpYXN0
aWNhbGx5IGluIGhpcyBjYW1wLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGNsZWFyIGFs
bCBSZXB1YmxpY2FucyB3ZXJlIGZvbGxvd2luZyBNY0Nvbm5lbGwmIzgyMTc7cyBsZWFkIG9uIFB1
emRlciwgd2hvc2UgY29uZmlybWF0aW9uIHByb2Nlc3Mgd2FzIGFscmVhZHkgY29tcGxpY2F0ZWQg
YnkgaGlzIGRlbGF5IGluIGZpbGluZyBldGhpY3MgZG9jdW1lbnRzIGFuZCBEZW1vY3JhdHMmIzgy
MTc7IHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCBob3cgYSBmYXN0LWZvb2QgQ0VPIGNvdWxkIGJlIGFuIGVmZmVj
dGl2ZSBhZHZvY2F0ZSBmb3IgQW1lcmljYW4gd29ya2Vycy48L3A+PHA+UHV6ZGVyIHNhaWQgaW4g
YSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBoZSBhbmQgaGlzIHdpZmUgd2VyZSB1bmF3YXJlIHRoZSBob3VzZWtl
ZXBlciB3YXMgbm90IGxlZ2FsbHkgcGVybWl0dGVkIHRvIHdvcmsgaW4gdGhlIFUuUy4gZHVyaW5n
IHRoZSB5ZWFycyB0aGV5IGVtcGxveWVkIGhlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gSSBsZWFybmVk
IG9mIGhlciBzdGF0dXMsIHdlIGltbWVkaWF0ZWx5IGVuZGVkIGhlciBlbXBsb3ltZW50IGFuZCBv
ZmZlcmVkIGhlciBhc3Npc3RhbmNlIGluIGdldHRpbmcgbGVnYWwgc3RhdHVzLCYjODIyMTsgUHV6
ZGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIGZ1bGx5IHBhaWQgYmFjayB0YXhlcyB0byB0aGUgSVJT
IGFuZCB0aGUgc3RhdGUgb2YgQ2FsaWZvcm5pYS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2FycmVu
IHJlYnVrZWQ8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U2VuLiBFbGl6YWJldGggV2FycmVuIGhhcyBlYXJuZWQg
YSByYXJlIHJlYnVrZSBieSB0aGUgU2VuYXRlIGZvciBxdW90aW5nIENvcmV0dGEgU2NvdHQgS2lu
ZyBvbiB0aGUgU2VuYXRlIGZsb29yLjwvcD48cD5UaGUgTWFzc2FjaHVzZXR0cyBEZW1vY3JhdCBy
YW4gYWZvdWwgb2YgdGhlIGNoYW1iZXImIzgyMTc7cyBhcmNhbmUgcnVsZXMgYnkgcmVhZGluZyBh
IHRocmVlLWRlY2FkZS1vbGQgbGV0dGVyIGZyb20gRHIuIE1hcnRpbiBMdXRoZXIgS2luZyYjODIx
NztzIHdpZG93IHRoYXQgZGF0ZWQgdG8gU2VuLiBKZWZmIFNlc3Npb25zJiM4MjE3OyBmYWlsZWQg
anVkaWNpYWwgbm9taW5hdGlvbiB0aHJlZSBkZWNhZGVzIGFnby48L3A+PHA+VGhlIGNoYW1iZXIg
aXMgZGViYXRpbmcgdGhlIEFsYWJhbWEgUmVwdWJsaWNhbiYjODIxNztzIG5vbWluYXRpb24gZm9y
IGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwsIHdpdGggRGVtb2NyYXRzIGRyb3BwaW5nIHNlbmF0b3JpYWwgbmlj
ZXRpZXMgdG8gb3Bwb3NlIFNlc3Npb25zIGFuZCBSZXB1YmxpY2FucyBzdGlja2luZyB1cCBmb3Ig
aGltLjwvcD48cD5LaW5nIHdyb3RlIHRoYXQgd2hlbiBhY3RpbmcgYXMgYSBmZWRlcmFsIHByb3Nl
Y3V0b3IsIFNlc3Npb25zIHVzZWQgaGlzIHBvd2VyIHRvICYjODIyMDtjaGlsbCB0aGUgZnJlZSBl
eGVyY2lzZSBvZiB0aGUgdm90ZSBieSBibGFjayBjaXRpemVucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlF1b3Rp
bmcgS2luZyB0ZWNobmljYWxseSBwdXQgV2FycmVuIGluIHZpb2xhdGlvbiBvZiBTZW5hdGUgcnVs
ZXMgZm9yICYjODIyMDtpbXB1Z25pbmcgdGhlIG1vdGl2ZXMmIzgyMjE7IG9mIFNlc3Npb25zLCB0
aG91Z2ggc2VuYXRvcnMgaGF2ZSBzYWlkIGZhciB3b3JzZSBzdHVmZi4gQW5kIFdhcnJlbiB3YXMg
cmVhZGluZyBmcm9tIGEgbGV0dGVyIHRoYXQgd2FzIHdyaXR0ZW4gMTAgeWVhcnMgYmVmb3JlIFNl
c3Npb25zIHdhcyBldmVuIGVsZWN0ZWQgdG8gdGhlIFNlbmF0ZS48L3A+PHA+U3RpbGwsIHRvcCBT
ZW5hdGUgUmVwdWJsaWNhbiBNaXRjaCBNY0Nvbm5lbGwgaW52b2tlZCB0aGUgcnVsZXMuIEFmdGVy
IGEgZmV3IHBhcmxpYW1lbnRhcnkgbW92ZXMsIHRoZSBHT1AtY29udHJvbGxlZCBTZW5hdGUgdm90
ZWQgdG8gYmFjayBoaW0gdXAuPC9wPjxwPk5vdywgV2FycmVuIGlzIGZvcmJpZGRlbiBmcm9tIHNw
ZWFraW5nIGFnYWluIG9uIFNlc3Npb25zJiM4MjE3OyBub21pbmF0aW9uLiBBIHZvdGUgb24gU2Vz
c2lvbnMgaXMgZXhwZWN0ZWQgV2VkbmVzZGF5IGV2ZW5pbmcuPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0cyBzZWl6
ZWQgb24gdGhlIGZsYXAgdG8gY2hhcmdlIHRoYXQgUmVwdWJsaWNhbnMgd2VyZSBtdXp6bGluZyBX
YXJyZW4sIHNwYXJraW5nIGxpYmVyYWxzIHRvIHRha2UgdG8gVHdpdHRlciB0byBwb3N0IHRoZSBL
aW5nIGxldHRlciBpbiBpdHMgZW50aXJldHkuPC9wPjxwPldhcnJlbiBhcmd1ZWQ6ICYjODIyMDtJ
JiM4MjE3O20gcmVhZGluZyBhIGxldHRlciBmcm9tIENvcmV0dGEgU2NvdHQgS2luZyB0byB0aGUg
SnVkaWNpYXJ5IENvbW1pdHRlZSBmcm9tIDE5ODYgdGhhdCB3YXMgYWRtaXR0ZWQgaW50byB0aGUg
cmVjb3JkLiBJJiM4MjE3O20gc2ltcGx5IHJlYWRpbmcgd2hhdCBzaGUgd3JvdGUgYWJvdXQgd2hh
dCB0aGUgbm9taW5hdGlvbiBvZiBKZWZmIFNlc3Npb25zIHRvIGJlIGEgZmVkZXJhbCBjb3VydCBq
dWRnZSBtZWFudCBhbmQgd2hhdCBpdCB3b3VsZCBtZWFuIGluIGhpc3RvcnkgZm9yIGhlci4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPldhcnJlbiB3YXMgb3JpZ2luYWxseSB3YXJuZWQgYWZ0ZXIgcmVhZGluZyBmcm9t
IGEgc3RhdGVtZW50IGJ5IGZvcm1lciBTZW4uIEVkd2FyZCBLZW5uZWR5LCBELU1hc3MuLCB0aGF0
IGxhYmVsZWQgU2Vzc2lvbnMgYSBkaXNncmFjZS48L3A+PHA+RGVtb2NyYXRzIHBvaW50ZWQgb3V0
IHRoYXQgTWNDb25uZWxsIGRpZG4mIzgyMTc7dCBvYmplY3Qgd2hlbiBTZW4uIFRlZCBDcnV6LCBS
LVRleGFzLCBjYWxsZWQgaGltIGEgbGlhciBpbiBhIDIwMTUgZHVzdHVwLjwvcD48cD5UaGUgZXBp
c29kZSB3YXMgZm9sbG93ZWQgYnkgbGFtZW50YXRpb25zIGJ5IFNlbmF0ZSB2ZXRlcmFucywgaW5j
bHVkaW5nIGl0cyBtb3N0IHNlbmlvciBSZXB1YmxpY2FuLCBPcnJpbiBIYXRjaCBvZiBVdGFoLCBh
Ym91dCBob3cgdGhlIFNlbmF0ZSBpcyB0b28gcGFydGlzYW4uPC9wPjxwLz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.