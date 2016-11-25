For now, Melania Trump plans to be long-distance first lady

PHA+REVTIE1PSU5FUywgSW93YTogSXQgd2lsbCBiZSBvbmUgb2YgbWFueSB1bnVzdWFsIHRoaW5n
cyBhYm91dCBhIERvbmFsZCBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbjogYSBsb25nLWRpc3RhbmNlIGZp
cnN0IGxhZHkuPC9wPjxwPlRydW1wIHdpbGwgbW92ZSBpbnRvIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhZnRl
ciB0aGUgSmFuLiAyMCBpbmF1Z3VyYXRpb24uIEJyZWFraW5nIHdpdGggdHJhZGl0aW9uLCBNZWxh
bmlhIFRydW1wIGFuZCAxMC15ZWFyLW9sZCBzb24gQmFycm9uIHBsYW4gdG8gcmVtYWluIGluIE5l
dyBZb3JrIENpdHkgYXQgbGVhc3QgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgc2Nob29sIHllYXIuPC9w
PjxwPldoaWxlIHRoZSBkZWNpc2lvbiBzZXRzIE1lbGFuaWEgVHJ1bXAgYXBhcnQgZnJvbSBvdGhl
ciBmaXJzdCBsYWRpZXMgJiM4MjEyOyBib3RoIE1pY2hlbGxlIE9iYW1hIGFuZCBIaWxsYXJ5IENs
aW50b24gbW92ZWQgd2l0aCBzY2hvb2wtYWdlIGNoaWxkcmVuIGluIHRvdyAmIzgyMTI7IGl0IHNl
ZW1zIGluIGNoYXJhY3Rlci4gVGhlIGZvcm1lciBtb2RlbCBhbmQgbmF0dXJhbGl6ZWQgVS5TLiBj
aXRpemVuIGZyb20gU2xvdmVuaWEgd2FzIGFuIGVsdXNpdmUgZmlndXJlIGR1cmluZyB0aGUgY2Ft
cGFpZ24gYW5kIGhhZCBubyBwb2xpdGljYWwgZXhwZXJpZW5jZSBiZWZvcmUgaGVyIGh1c2JhbmQm
IzgyMTc7cyBzdHVubmluZ2x5IHN1Y2Nlc3NmdWwgb3V0c2lkZXIgY2FtcGFpZ24uPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBpbiBhIHRpbWUgd2hlbiBhbGwgdGhlIG1vbGRzIGFyZSBiZWluZyBi
cm9rZW4sJiM4MjIxOyBzYWlkIEthdGhlcmluZSBKZWxsaXNvbiwgaGVhZCBvZiB0aGUgaGlzdG9y
eSBkZXBhcnRtZW50IGF0IE9oaW8gVW5pdmVyc2l0eSBhbmQgYW4gYXV0aG9yaXR5IG9uIGZpcnN0
IGxhZGllcy4gJiM4MjIwO1RoYXQgbWF5IGJlIHRoZSBjYXNlIHdoZXJlIHdlIGhhdmUgYSByZWRl
ZmluaW5nIG9mIGEgcm9sZSB0aGF0LCBhZnRlciBhbGwsIGlzbiYjODIxNzt0IGluIHRoZSBDb25z
dGl0dXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCBzcG9rZXNtYW4gSmFzb24gTWlsbGVyIGNpdGVk
ICYjODIyMDtzZW5zaXRpdml0eSYjODIyMTsgYWJvdXQgcHVsbGluZyBCYXJyb24gZnJvbSBzY2hv
b2wgbWlkeWVhci4gSW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggVVMgV2Vla2x5IGVhcmxpZXIgdGhpcyB5
ZWFyLCBNZWxhbmlhIFRydW1wIHNhaWQ6ICYjODIyMDtCYXJyb24gaXMgdGhlIHByaW9yaXR5IGZv
ciBub3cgYW5kIGhlIG5lZWRzIG1lIGF0IHRoaXMgYWdlLiBIZSBuZWVkcyBhIHBhcmVudCBhdCBo
b21lLCBhbmQgSSBsaWtlIHRvIGtlZXAgaXQgYXMgbm9ybWFsIGFzIHBvc3NpYmxlLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QW5pdGEgTWNCcmlkZSwgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgdG8gTGF1cmEgQnVzaCBkdXJpbmcg
aGVyIHRpbWUgaW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLCBub3RlZCB0aGF0IE1pY2hlbGxlIE9iYW1hIGFs
c28gd2VpZ2hlZCBkZWxheWluZyBoZXIgZmFtaWx5JiM4MjE3O3MgbW92ZSBmb3Igc2ltaWxhciBy
ZWFzb25zLCBidXQgJiM4MjIwO3VsdGltYXRlbHkgbWFkZSBhIGRpZmZlcmVudCBkZWNpc2lvbiBh
bmQgb25lIHRoYXQgc3VpdGVkIHRoZWlyIGZhbWlseS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkp1c3QgaG93IE1l
bGFuaWEgVHJ1bXAgd2lsbCB0YWNrbGUgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLCBhbmQgaG93IHNoZSB3aWxs
IGJlIHJlY2VpdmVkIGJ5IHRoZSBwdWJsaWMsIGlzIHVuY2xlYXIuIFRoZSBmaXJzdCBsYWR5IHVz
dWFsbHkgc2VydmVzIGFzIHRoZSBvZmZpY2lhbCBob3N0ZXNzIGFuZCB0eXBpY2FsbHkgdW5kZXJ0
YWtlcyBzb21lIGtpbmQgb2YgYWR2b2NhY3kgd29yay4gTWljaGVsbGUgT2JhbWEgdG9vayBvbiBj
aGlsZGhvb2Qgb2Jlc2l0eSBhbmQgb3RoZXIgcHJvamVjdHMuIEJ1dCBiZWluZyBmaXJzdCBsYWR5
IGhhcyBubyBvZmZpY2lhbCBkdXRpZXMgb3IgYW55IGNsZWFyIHBsYXlib29rLjwvcD48cD5NYXJy
aWVkIHRvIERvbmFsZCBUcnVtcCBmb3IgbmVhcmx5IDEyIHllYXJzLCBNZWxhbmlhIFRydW1wIGlz
IGhpcyB0aGlyZCB3aWZlLiBBIFUuUy4gY2l0aXplbiBzaW5jZSAyMDA2LCBzaGUgd2lsbCBiZSBv
bmx5IHRoZSBzZWNvbmQgZmlyc3QgbGFkeSBib3JuIG91dHNpZGUgdGhlIGNvdW50cnkuIExvdWlz
YSBDYXRoZXJpbmUgSm9obnNvbiBBZGFtcywgd2lmZSBvZiBKb2huIFF1aW5jeSBBZGFtcywgd2Fz
IGJvcm4gaW4gTG9uZG9uIHRvIGFuIEFtZXJpY2FuIGZhdGhlciBhbmQgQnJpdGlzaCBtb3RoZXIu
PC9wPjxwPlNvIGZhciwgTWVsYW5pYSBUcnVtcCYjODIxNztzIGZldyBmb3JheXMgaW50byBwb2xp
dGljcyBoYXZlIGJlZW4gYSBtaXhlZCBzdWNjZXNzLjwvcD48cD5IZXIgc3BlZWNoIGF0IHRoZSBS
ZXB1YmxpY2FuIE5hdGlvbmFsIENvbnZlbnRpb24gd2FzIHdpZGVseSBwYW5uZWQgYWZ0ZXIgdGhl
IGRpc2NvdmVyeSBvZiBzdHJpa2luZyBzaW1pbGFyaXRpZXMgb2YgcG9ydGlvbnMgb2YgaGVyIHNw
ZWVjaCB0byB0aGUgb25lIGRlbGl2ZXJlZCBieSBNaWNoZWxsZSBPYmFtYSBhdCB0aGUgMjAwOCBE
ZW1vY3JhdGljIGNvbnZlbnRpb24uIEFuZCBzaGUgaGFzIGhhZCB0byBkZWZlbmQgaGVyIGh1c2Jh
bmQgYWdhaW5zdCBhY2N1c2F0aW9ucyBvZiBzZXh1YWwgYXNzYXVsdC4gU2hlIGhhcyBjaGFsbGVu
Z2VkIHRoZSB2ZXJhY2l0eSBvZiByZXBvcnRzIHRoYXQgaGUgaW1wb3NlZCBoaW1zZWxmIG9uIHdv
bWVuLCBkZXNwaXRlIGhpcyBib2FzdHMgaW4gYSAyMDA1IHZpZGVvIGFib3V0IGRvaW5nIHNvLjwv
cD48cD5JbiB0aGUgY291cGxlJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgcG9zdGVsZWN0aW9uIGludGVydmlldywg
b24gQ0JTJiM4MjE3OyAmIzgyMjA7NjAgTWludXRlcywmIzgyMjE7IE1lbGFuaWEgVHJ1bXAgc2Fp
ZDogJiM4MjIwO0kgd2lsbCBzdGF5IHRydWUgdG8gbXlzZWxmLiBJJiM4MjE3O20gdmVyeSBzdHJv
bmcgYW5kIHRvdWdoIGFuZCBjb25maWRlbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Gb3Igbm93LCBNY0JyaWRl
IHNhaWQsIHRoZSBwcm9mZXNzaW9uYWwgc3RhZmYgYXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGNhbiBkbyBt
dWNoIG9mIHRoZSBldmVudCBwbGFubmluZywgd2l0aCB0aGUgZmlyc3QgbGFkeSB3ZWlnaGluZyBp
biByZW1vdGVseSBhbmQgdHJhdmVsaW5nIGRvd24gZnJvbSB0aW1lIHRvIHRpbWUuPC9wPjxwPk1j
QnJpZGUgbm90ZWQgb25lIGJpZyBldmVudCBsb29taW5nOiB0aGUgR292ZXJub3ImIzgyMTc7cyBC
YWxsIGluIEZlYnJ1YXJ5LCBhIHN0YW5kaW5nIGV2ZW50IG9uIHRoZSBjYWxlbmRhci48L3A+PHA+
QW5vdGhlciBwb3NzaWJpbGl0eSBpcyB0aGF0IG90aGVyIGZhbWlseSBtZW1iZXJzLCBsaWtlIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXIgSXZhbmthLCBjb3VsZCB0YWtlIGhvc3Rlc3MgZHV0aWVzIGF0
IHRpbWVzLiBUaGVyZSBpcyBwbGVudHkgb2YgaGlzdG9yaWNhbCBwcmVjZWRlbnQgZm9yIHRoYXQs
IGFjY29yZGluZyB0byBKZWxsaXNvbi4gV2hlbiBKYWNraWUgS2VubmVkeSB0cmF2ZWxlZCwgUHJl
c2lkZW50IEpvaG4gRi4gS2VubmVkeSYjODIxNztzIG1vdGhlciBvciBzaXN0ZXJzIHdvdWxkIGZp
bGwgaW4uIElmIEJlc3MgVHJ1bWFuIHdhcyBob21lIGluIE1pc3NvdXJpLCBoZXIgZGF1Z2h0ZXIs
IE1hcmdhcmV0LCB3b3VsZCBwbGF5IGhvc3Rlc3MgZHVyaW5nIEhhcnJ5IFRydW1hbiYjODIxNztz
IHByZXNpZGVuY3kuIEp1bGllIE5peG9uIHNvbWV0aW1lcyBhcHBlYXJlZCBvbiBiZWhhbGYgb2Yg
aGVyIG1vdGhlciwgUGF0IE5peG9uLjwvcD48cD5Ib3dldmVyIHRoZSBldmVudHMgYXJlIG9yZ2Fu
aXplZCwgRG91ZyBXZWFkLCB3aG8gd29ya2VkIGZvciBQcmVzaWRlbnQgR2VvcmdlIEguVy4gQnVz
aCBhbmQgd3JvdGUgYSBib29rIGFib3V0IHByZXNpZGVudHMmIzgyMTc7IGNoaWxkcmVuLCBzYWlk
IHRoZSBUcnVtcHMgYXJlIGV4cGVydHMgYXQgZXZlbnQgcGxhbm5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZ
b3UgaGF2ZSB0aGlzIHVudXN1YWwgc2l0dWF0aW9uIHdoZXJlIHlvdSBoYXZlIGEgcHJlc2lkZW50
IHdobyBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhdmUgcG9saXRpY2FsIGV4cGVyaWVuY2UsIGJ1dCBoZSBoYXMg
YnVzaW5lc3MgZXhwZXJpZW5jZS4gVGhleSB3aWxsIGtub3cgaG93IHRvIGVudGVydGFpbiwmIzgy
MjE7IFdlYWQgc2FpZC48L3A+PHA+SW4gdGVybXMgb2YgYWR2b2NhY3ksIE1lbGFuaWEgVHJ1bXAg
aGFzIG1lbnRpb25lZCBkb2luZyB3b3JrIHRoYXQgYWRkcmVzc2VzIGJ1bGx5aW5nICYjODIxMjsg
YSBub3RhYmxlIGNob2ljZSBnaXZlbiB0aGUgcHJlc2lkZW50LWVsZWN0JiM4MjE3O3MgbG92ZSBv
ZiBuYW1lLWNhbGxpbmcgb24gc29jaWFsIG1lZGlhLiBJdCBjYW4gdGFrZSBzb21lIHRpbWUgZm9y
IHRoZSBmaXJzdCBsYWR5IHRvIGxhdW5jaCBwZXJzb25hbCBwcm9qZWN0cy4gTWljaGVsbGUgT2Jh
bWEgYmVnYW4gaGVyICYjODIyMDtMZXQmIzgyMTc7cyBNb3ZlJiM4MjIxOyBpbml0aWF0aXZlIGFi
b3V0IGEgeWVhciBpbnRvIGhlciBodXNiYW5kJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgdGVybS48L3A+PHA+SWYg
TWVsYW5pYSBUcnVtcCB0cmllcyB0byBrZWVwIHNvbWUgZGlzdGFuY2UgZnJvbSBXYXNoaW5ndG9u
IGV2ZW4gYWZ0ZXIgc2hlIG1vdmVzLCBzaGUgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgdGhlIGZpcnN0IHBy
ZXNpZGVudGlhbCBzcG91c2Ugc2Vla2luZyBzcGFjZS4gQmVzcyBUcnVtYW4gb2Z0ZW4gZmxlZCBX
YXNoaW5ndG9uIGZvciBoZXIgaG9tZXRvd24gb2YgSW5kZXBlbmRlbmNlLCBNaXNzb3VyaS4gQW5k
IEphY2tpZSBLZW5uZWR5IGxpa2VkIHRvIHRyYXZlbCBpbiBFdXJvcGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
JiM4MjE3O20gbm90IHNheWluZyBpdCBoYXMgYWx3YXlzIGJlZW4gdGhlIGNhc2UgdGhhdCBmaXJz
dCBsYWRpZXMgYW5kIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzIGxvdmVkIGxpdmluZyBpbiB0aGUgV2hpdGUgSG91
c2UsJiM4MjIxOyBKZWxsaXNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUgd2VyZSBtYW55IHdobyBzcGVu
dCBhIGdyZWF0IGRlYWwgb2YgdGltZSBhd2F5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.