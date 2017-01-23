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Former congressman Mike Pompeo sworn in as CIA director

By Eileen Sullivan
Associated Press

Published: January 23, 2017 - 02:11 PM | Updated: January 23, 2017 - 11:16 PM
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FILE - In this Jan. 12, 2017 file photo, CIA Director-designate Rep. Michael Pompeo, R-Kan. testifies on Capitol Hill in Washington. The Senate is on track to confirm Pompeo to run the CIA and is expected to vote on his nomination Monday, Jan. 23, 2017, evening. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)


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