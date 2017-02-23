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Former House speaker John Boehner predicts ‘Obamacare’ won’t be repealed

Associated Press

Published: February 23, 2017 - 02:58 PM
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FILE - In this Feb. 26, 2015 file photo, then-House Speaker John Boehner of Ohio speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington. Boehner predicted on Thursday, Feb. 23, 2017, that a full repeal and replacement of Obamacare is not going to happen. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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