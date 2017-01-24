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Former wrestling exec casts herself as a job creator

By Kevin Freking
Associated Press

Published: January 24, 2017 - 01:50 PM
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Small Business Administration Administrator-designate, former wrestling entertainment executive, Linda McMahon, accompanied by Sen. Richard Blumenthal, D-Conn., laughs on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Jan. 24, 2017, while testifying at her confirmation hearing before the Senate Small Business and Entrepreneurship Committee. (AP Photo/Alex Brandon)

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