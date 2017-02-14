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Former wrestling exec Linda McMahon confirmed to lead Small Business Administration.

By Kevin Freking
Associated Press

Published: February 14, 2017 - 01:36 PM | Updated: February 14, 2017 - 01:47 PM
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FILE - In this Jan. 24, 2017, file photo, Small Business Administration Administrator-nominee,former wrestling entertainment executive, Linda McMahon testifies on Capitol Hill in Washington,at her confirmation hearing. McMahon is on track to secure Senate confirmation to be the next leader of the Small Business Administration. (AP Photo/Alex Brandon, File)


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