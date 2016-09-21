All CATEGORIES
☰ Menu

Fox News: Sean Hannity won’t appear in any more Trump videos

Associated Press

Published: September 21, 2016 - 12:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 4, 2016, file photo, Sean Hannity of Fox News arrives in National Harbor, Md. Fox News told Politico on Tuesday, Sept. 20, 2016, that Hannity wont be appearing in any more campaign videos for Republican presidential nominee Donald Trump. Hannity touted Trump in a brief segment of an 8-minute long video posted on the candidate's YouTube channel Sunday, Sept. 18, 2016. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


MORE IN NEWS

vandals21cut_02 - AKRON BEACON JOURNAL
Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation

Police are investigating after vandals apparently urinated on firefighting gear and left taunting messages at the former Northfield Center/Sagamore Hills Fire District substation over the weekend.

butts21cut_1
Obituary: The Rev. Dennis K. Butts Sr. of the House of the Lord
racewho21_zarembka_01
Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey
Partisan election officials clash over providing more parking for voters
uapave21cut_1
UA program of peer advisers helping vets adjust to campus life

MOST POPULAR