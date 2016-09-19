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Freed from Ohio police, naked Trump statue to be auctioned

Associated Press

Published: September 19, 2016 - 06:36 AM

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