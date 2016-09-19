All CATEGORIES
☰ Menu

Freed from Ohio police, naked Trump statue to be auctioned

Associated Press

Published: September 19, 2016 - 06:36 AM

MORE IN NEWS

jackpot19_05 Jeff Lange
No winner Sunday in Garrettsville’s Queen of Hearts drawing; next week’s jackpot expected to approach $3 million

GARRETTSVILLE: The parking lot at SkyLane Bowling in Garrettsville pulsed with noise as country singer Chris Higbee performed on a tractor-trailer stage in front of a cheering crowd overflowing into the street.

Akron officer fatally shoots man with assault rifle, police say
racewho19_01
Who’s Running? Caitlyn Bromley still haunted by hit-and-run incident during marathon training
good19_sthilary
Good News — Sept. 19
barberton19cut_01
Four different events will make Barberton one continuous weekend party

MOST POPULAR