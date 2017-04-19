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Georgia House race down to 2 candidates, plus Trump, Pelosi

By Bill Barrow
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 09:47 AM
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Democratic candidate for Georgia's Sixth Congressional Seat Jon Ossoff talks with reporters at a campaign field office Tuesday, April 18, 2017, in Marietta, Ga. Voters began casting ballots on Tuesday in the special election to fill the House seat vacated by Health and Human Services Secretary Tom Price. (AP Photo/John Bazemore)

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