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Georgia race finally heads to voters; DC watching closely

By Bill Barrow
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 11:17 AM
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Jon Ossoff, Democratic candidate for Georgia's 6th congressional district talks to supporters during a stop at a campaign office in Chamblee, Ga., Monday, June 19, 2017. The race between Ossoff and Republican Karen Handel is seen as a significant political test for the new Trump Administration. The district traditionally goes Republican, but most consider the race too close to call as voters head to the polls on Tuesday. (AP Photo/David Goldman)


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