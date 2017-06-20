Georgia race finally heads to voters; DC watching closely

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Uk9TV0VMTCwgR0EuOiBUaGUgbW9zdCBleHBlbnNpdmUgSG91c2UgcmFjZSBpbiBVLlMuIGhp
c3RvcnkgaXMgaW4gdGhlIGhhbmRzIG9mIHZvdGVycyBUdWVzZGF5IGluIHRoZSBub3J0aGVybiBz
dWJ1cmJzIG9mIEF0bGFudGEuPC9wPjxwPkVpdGhlciBSZXB1YmxpY2FuIEthcmVuIEhhbmRlbCB3
aWxsIGNsYWltIGEgc2VhdCB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBpbiBoZXIgcGFydHkmIzgyMTc7cyBo
YW5kcyBzaW5jZSAxOTc5IG9yIERlbW9jcmF0IEpvbiBPc3NvZmYgd2lsbCBtYW5hZ2UgYW4gdXBz
ZXQgdGhhdCB3aWxsIHJhdHRsZSBXYXNoaW5ndG9uIGFoZWFkIG9mIHRoZSAyMDE4IG1pZHRlcm0g
ZWxlY3Rpb25zLjwvcD48cD5UaGVpciBtYXRjaHVwIGluIEdlb3JnaWEmIzgyMTc7cyA2dGggQ29u
Z3Jlc3Npb25hbCBEaXN0cmljdCBoYXMgYmVjb21lIGEgcHJveHkgZm9yIHRoZSBuYXRpb25hbCBw
b2xpdGljYWwgYXRtb3NwaGVyZSBhbmQgYSB0ZXN0IG9mIEdPUCBzdHJlbmd0aCBlYXJseSBpbiBE
b25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbmN5LiBTdXBwb3J0ZXJzIG9mIGJvdGggY2FuZGlk
YXRlcyB3aG8gY2FzdCB2b3RlcyBlYXJseSBUdWVzZGF5IG1vcm5pbmcgc2FpZCB0aGF0IGRpdmlk
ZSBtYWRlIHRoZSBjb250ZXN0IGVtb3Rpb25hbDsgc2V2ZXJhbCB3ZXJlIHJlbGlldmVkIHRoZSBy
YWNlIHdhcyBuZWFybHkgb3ZlciBhZnRlciB3ZWVrcyBvZiBkb29yIGtub2NrcyBmcm9tIHRoZSBj
YW1wYWlnbnMgYW5kIGEgYmV2eSBvZiB0ZWxldmlzaW9uIGFkcy48L3A+PHA+VG9tIEdyZWF0aG91
c2UsIGFuIGF1dG8gcmVwYWlyIGJ1c2luZXNzIG93bmVyIHdobyB2b3RlZCBmb3IgSGFuZGVsIGVh
cmx5IFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZyBhdCBhIGhpZ2ggc2Nob29sIGluIEpvaG5zIENyZWVrLCBzYWlk
IGhlIHN0aWxsIHdhcyBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHNlZSBzbyBtYW55IG5laWdoYm9ycyB0YWxraW5n
IGFib3V0IHRoZSByYWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGtub3csIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBz
ZWF0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWNhbWUgYXZhaWxhYmxlIHRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIHRha2Vu
IGJ5IHRoZSBSZXB1YmxpY2FucyBmb3IgYSB2ZXJ5IGxvbmcgdGltZSwmIzgyMjE7IEdyZWF0aG91
c2UsIDUyLCBzYWlkLiAgJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxvdCBvZiBlbW90
aW9uLiBJIHRoaW5rIHBlb3BsZSBhcmUgYWN0dWFsbHkgZ2V0dGluZyBvdXQgYW5kIHNheWluZyB3
aGF0IHRoZXkgbmVlZCB0byBzYXkgdGhpcyB0aW1lLCB3aGljaCBJIHRoaW5rIGlzIHZlcnkgaW1w
b3J0YW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Rm9yIE9zc29mZiBzdXBwb3J0ZXIgRGF2aWQgV2FyZSwgdGhl
IGRlY2lzaW9uIGlzIGJhc2VkIG9uIGhpcyBiZWxpZWYgdGhhdCBoZWFsdGggY2FyZSBzaG91bGQg
YmUgYWZmb3JkYWJsZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhIHBlcnNvbmFs
IHJhY2UsJiM4MjIxOyBzYWlkIFdhcmUsIDYzLCBhbiBhdHRvcm5leS4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsg
aW4gdGhlIDZ0aCBEaXN0cmljdCB3ZSBoYXZlIGEgY2hhbmNlIHRvIG1ha2UgYSBkZWNpc2lvbiBh
Ym91dCB3aG8mIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBsZWFkIHVzIHdoZXRoZXIgdGhlIHByZXNpZGVudCBp
cyB0aGVyZSBvciBub3QgdGhlcmUsIHdoZXRoZXIgaGlzIHBvbGljaWVzIGFyZSBnb29kIG9yIGJh
ZC4gV2UgbmVlZCB0byBoYXZlIHNvbWVvbmUgdGhhdCB3ZSBjYW4gZGVwZW5kIG9uIGFuZCByZWx5
IG9uIHRvIG1ha2Ugb3VyIHZvaWNlIGhlYXJkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T3Nzb2ZmLCAzMCwgaXMg
YSBmb3JtZXIgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBzdGFmZmVyIHR1cm5lZCBkb2N1bWVudGFyeSBmaWxtbWFr
ZXIuIE1ha2luZyBoaXMgZmlyc3QgYmlkIGZvciBvZmZpY2UsIGhlJiM4MjE3O3MgYmVjb21lIGEg
c3ltYm9sIG9mIHRoZSBUcnVtcCBvcHBvc2l0aW9uIG1vdmVtZW50LjwvcD48cD5ZZXQgT3Nzb2Zm
IGJhcmVseSBtZW50aW9ucyB0aGUgcHJlc2lkZW50LCB0YWxraW5nIGluc3RlYWQgaW4gZ2VuZXJh
bGl0aWVzIGFib3V0ICYjODIyMDtyZXN0b3JpbmcgY2l2aWxpdHkmIzgyMjE7IGFuZCB0aGUgaW1w
b3J0YW5jZSBvZiBDb25ncmVzcyBhcyBhbiBvdmVyc2lnaHQgYm9keS4gSGUgZG9lc24mIzgyMTc7
dCBjb25zdGFudGx5IHJlZmVyIHRvIEhhbmRlbCwgYSBmb3JtZXIgR2VvcmdpYSBzZWNyZXRhcnkg
b2Ygc3RhdGUsIGRpcmVjdGx5IGVpdGhlciwgaW5zdGVhZCBwaXRjaGluZyBoaXMgJiM4MjIwO2Zy
ZXNoIGxlYWRlcnNoaXAmIzgyMjE7IGFnYWluc3QgJiM4MjIwO2NhcmVlciBwb2xpdGljaWFucy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkhhbmRlbCwgNTUsIGVtYnJhY2VzIGhlciBleHBlcmllbmNlIGFzIGEgc3Rh
dGV3aWRlIGFuZCBsb2NhbCBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFsLiAmIzgyMjA7WW91IGtub3cgbWUsJiM4
MjIxOyBzaGUgc2F5cywgYWRkaW5nIG9mdGVuIHRoYXQgT3Nzb2ZmIGhhcyAmIzgyMjA7bm8gcmVj
b3JkJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO2luZmxhdGVzIGhpcyByZXN1bWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5T
aGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGtub3duIGFzIGEgU3VzYW4gRy4gS29tZW4gRm91bmRhdGlvbiBleGVj
dXRpdmUgd2hlbiB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGluIDIwMTIgc291Z2h0IHRvIGN1dCBvZmYgaXRz
IHN1cHBvcnQgb2YgUGxhbm5lZCBQYXJlbnRob29kLCB3aGljaCBwcm92aWRlcyBzZXJ2aWNlcyBp
bmNsdWRpbmcgYWJvcnRpb25zLjwvcD48cD5UaGUgR2VvcmdpYSA2dGggaXMgYW4gYWZmbHVlbnQg
YW5kIHdlbGwtZWR1Y2F0ZWQgZGlzdHJpY3QgdGhhdCBoYXMgZWxlY3RlZCBOZXd0IEdpbmdyaWNo
LCB0aGUgZm9ybWVyIHNwZWFrZXI7IEpvaG5ueSBJc2Frc29uLCBub3cgR2VvcmdpYSYjODIxNztz
IHNlbmlvciBVLlMuIHNlbmF0b3I7IGFuZCBtb3N0IHJlY2VudGx5IFRvbSBQcmljZSwgd2hvIHJl
c2lnbmVkIGluIEZlYnJ1YXJ5IHRvIGpvaW4gdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uLjwvcD48cD5CdXQg
ZXZlbiB3aXRoIHRoYXQgcGVkaWdyZWUsIFRydW1wIGJhcmVseSBlZGdlZCBEZW1vY3JhdCBIaWxs
YXJ5IENsaW50b24gaW4gTm92ZW1iZXIsIGdpdmluZyBPc3NvZmYgaGlzIG9wZW5pbmcgb25jZSBQ
cmljZSB3YXMgY29uZmlybWVkLiBPc3NvZmYgaG9wZXMgdG8gbWF4aW1pemUgdGhlIGRpc3RyaWN0
JiM4MjE3O3MgRGVtb2NyYXRpYyBiYXNlIGFuZCBwaWNrIHVwIGp1c3QgZW5vdWdoIGluZGVwZW5k
ZW50cyBhbmQgbW9kZXJhdGUgUmVwdWJsaWNhbnMgd2hvIGRvbiYjODIxNzt0IGFsaWduIHdpdGgg
VHJ1bXAuPC9wPjxwPkhhbmRlbCBoYXMgaGFuZGxlZCBUcnVtcCBnaW5nZXJseS4gU2hlIGJhcmVs
eSBtZW50aW9uZWQgaGltIGFoZWFkIG9mIGZpbmlzaGluZyBzZWNvbmQgdG8gT3Nzb2ZmIGluIGFu
IEFwcmlsIHByaW1hcnkuIFNoZSB3ZWxjb21lZCBoaW0gZm9yIGEgZnVuZHJhaXNlciBpbiBsYXRl
IEFwcmlsLCBidXQgaXQgd2FzIGNsb3NlZC48L3A+PHA+RXZlbiBhIFRydW1wIENhYmluZXQgbWVt
YmVyIGFuZCBmb3JtZXIgR2VvcmdpYSBnb3Zlcm5vciwgQWdyaWN1bHR1cmUgU2VjcmV0YXJ5IFNv
bm55IFBlcmR1ZSwgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoZSBjb251bmRydW0gYXQgYSByZWNlbnQgSGFuZGVs
IHJhbGx5LCBzYXlpbmcgJiM4MjIwO3NvbWUgUmVwdWJsaWNhbnMmIzgyMjE7IGFyZSAmIzgyMjA7
dHVybmVkIG9mZiYjODIyMTsgYnkgdGhlIHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+QnV0IHRoYXQgaGFzbiYj
ODIxNzt0IHN0b3BwZWQgVHJ1bXAgZnJvbSB3ZWlnaGluZyBpbiBvbiB0aGUgcmFjZS4gSW4gb25l
IGVhcmx5IFR1ZXNkYXkgdHdlZXQsIFRydW1wIGNyaXRpY2l6ZWQgT3Nzb2ZmLCBzYXlpbmcgaGUm
IzgyMTc7bGwgcmFpc2UgdGF4ZXMsIGlzIHdlYWsgb24gY3JpbWUgYW5kICYjODIyMDtkb2VzbiYj
ODIxNzt0IGV2ZW4gbGl2ZSBpbiBkaXN0cmljdC4mIzgyMjE7IE9zc29mZiBsaXZlcyBpbiBBdGxh
bnRhLCBzb3V0aCBvZiB0aGUgc3VidXJiYW4gZGlzdHJpY3QuIEhlIGhhcyBzYWlkIHRoZSBhZGRy
ZXNzIGlzIGNsb3NlIHRvIEVtb3J5IFVuaXZlcnNpdHksIHdoZXJlIGhpcyBmaWFuYyYjMjMzO2Ug
YXR0ZW5kcyBtZWRpY2FsIHNjaG9vbC48L3A+PHA+SW4gYW5vdGhlciB0d2VldCwgVHJ1bXAgcHJh
aXNlZCBIYW5kZWwgYXMgYSBoYXJkIHdvcmtlciB3aG8gd2lsbCBmaWdodCBmb3IgbG93ZXIgdGF4
ZXMsIGdyZWF0IGhlYWx0aCBjYXJlIGFuZCBzdHJvbmcgc2VjdXJpdHkuPC9wPjxwPkFzaWRlIGZy
b20gdGhlIHJhY2UmIzgyMTc7cyBwb2xpdGljYWwgaW1wbGljYXRpb25zLCB2b3RpbmcgdGVjaG5v
bG9neSBhY3RpdmlzdHMgYWxzbyBhcmUga2VlcGluZyBhIGNsb3NlIGV5ZSBvbiBHZW9yZ2lhLiBW
b3RlcnMgdXNlIHRvdWNoc2NyZWVuIHZvdGluZyBtYWNoaW5lcywgY3JpdGljaXplZCBieSBzb21l
IGFjdGl2aXN0cyBhcyBvdXRkYXRlZCBhbmQgdnVsbmVyYWJsZS48L3A+PHA+VGhlIGlzc3VlIGdh
aW5lZCBwcm9taW5lbmNlIGxhc3Qgd2VlayB3aGVuIG5ldyBkZXRhaWxzIGVtZXJnZWQgYWJvdXQg
YSBzZWN1cml0eSBsYXBzZSBhdCB0aGUgY2VudGVyIHRoYXQgbWFuYWdlcyBHZW9yZ2lhJiM4MjE3
O3MgZWxlY3Rpb24gdGVjaG5vbG9neS4gU3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzLCB0aG91Z2gsIHNheSB0aGV5
JiM4MjE3O3JlIGNvbmZpZGVudCB0aGUgdGVjaG5vbG9neSBpcyBzZWN1cmUuPC9wPjxwPk9zc29m
ZiByYWlzZWQgbW9yZSB0aGFuICQyMyBtaWxsaW9uLCBtb3N0IGZyb20gb3V0c2lkZSBHZW9yZ2lh
LiBIZSBlbXBoYXNpemVzIGl0JiM4MjE3O3MgbW9zdGx5IGZyb20gaW5kaXZpZHVhbCBkb25vcnMu
IEhhbmRlbCBub3RlcyB0aGF0IG1hbnkgb2YgdGhvc2UgcGVvcGxlIGxpdmUgaW4gRGVtb2NyYXRp
Yy1sZWFuaW5nIHN0YXRlcyBsaWtlIENhbGlmb3JuaWEsIE5ldyBZb3JrIGFuZCBNYXNzYWNodXNl
dHRzLjwvcD48cD5PZiBjb3Vyc2UsIEhhbmRlbCYjODIxNztzIGJlbmVmaXRlZCBmcm9tIG91dHNp
ZGUgbW9uZXksIHRvbzsgaXQganVzdCBoYXNuJiM4MjE3O3QgZmxvd2VkIHRocm91Z2ggaGVyIGNh
bXBhaWduLCB3aGljaCBoYXMgcmFpc2VkIGxlc3MgdGhhbiBhIHF1YXJ0ZXIgb2YgT3Nzb2ZmJiM4
MjE3O3MgaGF1bC48L3A+PHA+VGhlIENvbmdyZXNzaW9uYWwgTGVhZGVyc2hpcCBGdW5kLCBhIHBv
bGl0aWNhbCBhY3Rpb24gY29tbWl0dGVlIGJhY2tlZCBieSBIb3VzZSBTcGVha2VyIFBhdWwgUnlh
biwgaGFzIHNwZW50ICQ3IG1pbGxpb24gb24gaGVyIGJlaGFsZi4gTmF0aW9uYWwgUmVwdWJsaWNh
bnMmIzgyMTc7IEhvdXNlIGNhbXBhaWduIGFybSBhZGRlZCAkNC41IG1pbGxpb24sIGFuZCB0aGUg
VS5TLiBDaGFtYmVyIG9mIENvbW1lcmNlIGNoaXBwZWQgaW4gYW5vdGhlciBzZXZlbiBmaWd1cmVz
LiBBIGNodW5rIG9mIHRoZSAkNSBtaWxsaW9uIEhhbmRlbCByYWlzZWQgaGVyc2VsZiBjYW1lIGlu
IHRocmVlIGZ1bmRyYWlzZXJzIGhlYWRsaW5lZCBieSBUcnVtcCwgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlr
ZSBQZW5jZSBhbmQgSG91c2UgU3BlYWtlciBQYXVsIFJ5YW4uPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0cyBoYXZl
IHBsZW50eSBvZiBlbmVyZ3kgbmF0aW9uYWxseSwgYnV0IGl0IGhhc24mIzgyMTc7dCB0cmFuc2xh
dGVkIHRvIHRoZSBlbGVjdG9yYWwgc2NvcmVib2FyZC4gVGhlIHBhcnR5IG5lZWRzIHRvIGZsaXAg
YXQgbGVhc3QgMjQgR09QLWhlbGQgc2VhdHMgYnkgbmV4dCBOb3ZlbWJlciB0byByZWNsYWltIGEg
SG91c2UgbWFqb3JpdHkuPC9wPjxwPlBhcnR5IGluc2lkZXJzIHNheSBHZW9yZ2lhIGlzIG5vdCBh
IG11c3Qtd2luIGdpdmVuIHRoZSBHT1AgYWR2YW50YWdlcyBoZXJlLCBidXQgd2lubmluZyBpbiBh
IGRpc3RyaWN0IGxpa2UgdGhpcyBjb3VsZCBwdXQgdGhlbSBvbiB0aGVpciB3YXkgdG8gYSBzdWNj
ZXNzZnVsIDIwMTgsIGFuZCBpdCB3b3VsZCBlbWJvbGRlbiBkb25vcnMgYW5kIHZvbHVudGVlcnMg
bmF0aW9uYWxseSAmIzgyMTI7IGFuZCBwb3RlbnRpYWxseSBib29zdCBjYW5kaWRhdGUgcmVjcnVp
dGluZyBpbiBmcmllbmRsaWVyIGRpc3RyaWN0cy48L3A+PHA+TG9zaW5nIHdvdWxkIHJhaXNlIHF1
ZXN0aW9ucyBhYm91dCB3aGV0aGVyIERlbW9jcmF0cyBjYW4gdHVybiBwcm90ZXN0cyBhbmQgZnVu
ZHJhaXNpbmcgcmVjb3JkcyBpbnRvIGVub3VnaCB2b3Rlcy48L3A+PHA+Rm9yIFJlcHVibGljYW5z
LCBpdCYjODIxNztzIGFib3V0IGRlZmVuc2UsIHdpdGggYSBoZWFsdGh5IGRvc2Ugb2YgZmVhci48
L3A+PHA+V2lubmluZyBpbiB0aGlzIG9uY2Utc2FmZSBHT1AgZGlzdHJpY3Qgd291bGQgZm9sbG93
IEhvdXNlIHNwZWNpYWwgZWxlY3Rpb24gdmljdG9yaWVzIHRoaXMgeWVhciBpbiBHT1AtaGVsZCBk
aXN0cmljdHMgaW4gS2Fuc2FzIGFuZCBNb250YW5hLiBSZXB1YmxpY2FucyBhcmUgZmF2b3JlZCB0
byBob2xkIGEgZm91cnRoIHNlYXQgdXAgVHVlc2RheSBpbiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSwgd2hpbGUg
RGVtb2NyYXRzIGFscmVhZHkgaGVsZCB0aGVpciBsb25lIG9wZW4gc2VhdCBpbiBhIENhbGlmb3Ju
aWEgc3BlY2lhbCBlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+QnV0IGlmIEhhbmRlbCBsb3NlcywgaXQgd2lsbCBi
ZSBhIGNsZWFyIHdhcm5pbmcgc2lnbiB0byBIb3VzZSBSZXB1YmxpY2FucyBmYWNpbmcgdG91Z2gg
cmFjZXMgaW4gb3RoZXIgc3VidXJiYW4gZGlzdHJpY3RzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSwgbWFu
eSBvZiB0aGVtIGFtb25nIHRoZSAyMyBHT1AtaGVsZCBzZWF0cyB3aGVyZSBUcnVtcCB0cmFpbGVk
IENsaW50b24gaW4gMjAxNi4gQW5kIGl0IHdpbGwgbWFrZSBhbGwgdGhlIGNsZWFyZXIgdGhhdCB0
aGVyZSBpcyBubyBlYXN5IHBhdGggZm9yIFJlcHVibGljYW5zIHRvIHJ1biB1bmRlciBUcnVtcCYj
ODIxNztzIGJhbm5lciAmIzgyMTI7IGhlJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgcG9wdWxhciB3aXRoIHRoZSBi
YXNlLCBidXQgdGhlIGJhc2UgaXNuJiM4MjE3O3QgbGFyZ2UgZW5vdWdoIHRvIHdpbiBldmVyeSBz
ZWF0IHRoYXQgUmVwdWJsaWNhbnMgaG9sZCBub3cuPC9wPjxwPkEgbGl0dGxlLWtub3duIHBvbGl0
aWNhbCBhY3Rpb24gY29tbWl0dGVlIHVudmVpbGVkIGEgbGFzdC1taW51dGUgYWQgdHJ5aW5nIHRv
IGxpbmsgT3Nzb2ZmIHRvIHRoZSBzaG9vdGluZyBvZiBhIFJlcHVibGljYW4gSG91c2UgbGVhZGVy
IGFuZCBvdGhlcnMgYXQgYSBHT1AgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBiYXNlYmFsbCB0ZWFtIHByYWN0aWNl
IGxhc3Qgd2VlayBvdXRzaWRlIFdhc2hpbmd0b24uPC9wPjxwPkhhbmRlbCBkaXNhdm93ZWQgdGhl
IGFkLCB3aGljaCBibGFtZXMgdGhlICYjODIyMDt2aW9sZW50IGxlZnQmIzgyMjE7IGZvciB0aGUg
c2hvb3RpbmcgYW5kIHN1Z2dlc3RzIHN1Y2ggYWN0cyB3b3VsZCBjb250aW51ZSBpZiBPc3NvZmYg
d2lucy4gT3Nzb2ZmIGNhbGxlZCBSZXAuIFN0ZXZlIFNjYWxpc2UmIzgyMTc7cyBzaG9vdGluZyBh
ICYjODIyMDtuYXRpb25hbCB0cmFnZWR5JiM4MjIxOyB0aGF0IHNob3VsZCBub3QgYmUgcG9saXRp
Y2l6ZWQuPC9wPjxwPlByaW5jaXBsZWQgUEFDIHNheXMgaXQgbWFkZSBhICYjODIyMDtmaXZlLWZp
Z3VyZSYjODIyMTsgYnV5IG9uIEZveCBOZXdzLCBhIGxvdyBzcGVuZGluZyB0b3RhbCBvbiBjYWJs
ZSBuZXdzIHRoYXQgbGlrZWx5IG1lYW5zIHRoZSBzcG90IGdvdCBtb3JlIGF0dGVudGlvbiBmcm9t
IHRoZSBjYW1wYWlnbiBhbmQgcmVwb3J0ZXJzIHRoYW4gZnJvbSB2b3RlcnMuPC9wPjxwPiYjODIx
MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGpvdXJuYWxpc3RzIEFsZXgg
U2FueiBhbmQgS2F0aGxlZW4gRm9vZHkgY29udHJpYnV0ZWQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.