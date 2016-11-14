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Giuliani emerges as favorite for Trump’s secretary of state

By Steve Peoples, Julie Pace and Jill Colvin
Associated Press

Published: November 14, 2016 - 10:50 PM | Updated: November 15, 2016 - 09:59 AM
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