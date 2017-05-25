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GOP candidate for U.S. House Greg Gianforte charged with assaulting reporter

By Bobby Caina Calvan
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 12:20 PM
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Republican candidate for Montana's only U.S. House seat, Greg Gianforte, sits in a vehicle near a Discovery Drive building Wednesday, May 24, 2017, in Bozeman, Mont. A reporter said Gianforte "body-slammed" him Wednesday, the day before the special election. (Freddy Monares/Bozeman Daily Chronicle via AP)


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