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GOP has Trump’s back as he questions U.S. intelligence

By Erica Werner
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 11:18 AM
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In this Jan. 5, 2017, photo, House Speaker Paul Ryan of Wis. listens during a news conference on Capitol Hill in Washington. As President-elect Donald Trump questions U.S. spy agency conclusions about Russia interfering in the 2016 presidential election and praises Russian President Vladimir Putin and appears to side with WikiLeaks founder Julian Assange, Ryan and other Republicans have Trumps back and are much less eager to defend the U.S. intelligence community. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)


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