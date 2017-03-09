GOP health bill clears first hurdles; leaders claim momentum

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUmVwdWJsaWNhbiBsZWFkZXJzIGRyb3ZlIHRoZWlyIGxvbmctcHJvbWlz
ZWQgbGVnaXNsYXRpb24gdG8gZGlzbWFudGxlIEJhcmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBj
YXJlIGxhdyBvdmVyIGl0cyBmaXJzdCBiaWcgaHVyZGxlcyBpbiB0aGUgSG91c2Ugb24gVGh1cnNk
YXkgYW5kIGNsYWltZWQgZnJlc2ggbW9tZW50dW0gZGVzcGl0ZSBjcmllcyBvZiBwcm90ZXN0IGZy
b20gcmlnaHQsIGxlZnQgYW5kIGNlbnRlci48L3A+PHA+QWZ0ZXIgZ3J1ZWxpbmcgYWxsLW5pZ2h0
IHNlc3Npb25zLCB0aGUgRW5lcmd5IGFuZCBDb21tZXJjZSBhbmQgV2F5cyBhbmQgTWVhbnMgY29t
bWl0dGVlcyBib3RoIGFwcHJvdmVkIHRoZWlyIHBvcnRpb25zIG9mIHRoZSBiaWxsIGFsb25nIHBh
cnR5LWxpbmUgdm90ZXMuIFRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiwgc3Ryb25nbHkgc3VwcG9ydGVkIGJ5IFBy
ZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAsIHdvdWxkIHJlcGxhY2UgdGhlIHRheCBwZW5hbHRpZXMgZm9y
IHRoZSB1bmluc3VyZWQgdW5kZXIgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0IHdp
dGggYSBjb25zZXJ2YXRpdmUgYmx1ZXByaW50IGxpa2VseSB0byBjb3ZlciBmYXIgZmV3ZXIgcGVv
cGxlIGJ1dCwgUmVwdWJsaWNhbnMgaG9wZSwgaW5jcmVhc2UgY2hvaWNlLjwvcD48cD5UaGUgdm90
ZSBpbiBXYXlzIGFuZCBNZWFucyBjYW1lIGJlZm9yZSBkYXduLCB3aGlsZSB0aGUgRW5lcmd5IGFu
ZCBDb21tZXJjZSBtZWV0aW5nIGxhc3RlZCBwYXN0IDI3IGhvdXJzIGFzIGV4aGF1c3RlZCBsYXdt
YWtlcnMgZ3JvcGVkIGZvciBjb2ZmZWUgcmVmaWxscywgY2xlYW4gc2hpcnRzIGFuZCBzaG93ZXJz
LjwvcD48cD5BbmdyeSBEZW1vY3JhdHMgcHJvdGVzdGVkIHRoYXQgUmVwdWJsaWNhbnMgd2VyZSBh
Y3RpbmcgaW4gdGhlIGRlYWQgb2YgbmlnaHQgdG8gcmlwIGluc3VyYW5jZSBjb3ZlcmFnZSBmcm9t
IHBvb3IgQW1lcmljYW5zLiBCdXQgUmVwdWJsaWNhbiBsZWFkZXJzIHNvdW5kZWQgaW5jcmVhc2lu
Z2x5IGNvbmZpZGVudCB0aGF0LCBhZnRlciBzZXZlbiB5ZWFycyBvZiBlbXB0eSBwcm9taXNlcyBh
Ym91dCB1bmRvaW5nIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgbGF3LCB0aGV5IG1pZ2h0IGZpbmFsbHkgYmUgYWJs
ZSB0byBvdmVyY29tZSB0aGVpciBvd24gZGVlcCBkaXZpc2lvbnMgYW5kIGRlbGl2ZXIgYSBiaWxs
IHRvIFRydW1wIHRvIHNpZ24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIHRoZSBjbG9zZXN0IHdlIHdp
bGwgZXZlciBnZXQgdG8gcmVwZWFsaW5nIGFuZCByZXBsYWNpbmcgT2JhbWFjYXJlLCYjODIyMTsg
U3BlYWtlciBQYXVsIFJ5YW4gb2YgV2lzY29uc2luIHNhaWQgYXQgYSBwcmVzcyBicmllZmluZyB3
aGVyZSBoZSBhcnJpdmVkIGluIHNoaXJ0LXNsZWV2ZXMgdG8gZGVsaXZlciBhIHdvbmt5IHBvd2Vy
LXBvaW50IHByZXNlbnRhdGlvbiBvbiB0aGUgR09QIGJpbGwsIHBhcnQgVEVEIHRhbGsgYW5kIHBh
cnQgU2Nob29saG91c2UgUm9jay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB0aW1lIGlzIGhlcmUuIFRoZSB0
aW1lIGlzIG5vdy4gVGhpcyBpcyB0aGUgbW9tZW50LiBBbmQgdGhpcyBpcyB0aGUgY2xvc2VzdCB0
aGlzIHdpbGwgZXZlciBoYXBwZW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5MZWFkZXJzIGFyZSBhaW1pbmcgZm9y
IHBhc3NhZ2UgYnkgdGhlIGZ1bGwgSG91c2UgaW4gdGhlIG5leHQgY291cGxlIG9mIHdlZWtzLCBh
bmQgZnJvbSB0aGVyZSB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24gd291bGQgZ28gdG8gdGhlIFNlbmF0ZSBhbmQs
IHRoZXkgaG9wZSwgb24gdG8gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZXNrLiBUaGUgcHJlc2lkZW50IGhhcyBw
cm9taXNlZCB0byBzaWduIGl0LCBkZWNsYXJpbmcgb3ZlciBUd2l0dGVyIG9uIFRodXJzZGF5LCAm
IzgyMjA7V2UgYXJlIHRhbGtpbmcgdG8gbWFueSBncm91cHMgYW5kIGl0IHdpbGwgZW5kIGluIGEg
YmVhdXRpZnVsIHBpY3R1cmUhJiM4MjIxOzwvcD48cD5ZZXQgYXQgdGhlIHNhbWUgdGltZSB0aGUg
cHJlc2lkZW50IGlzIGxlYXZpbmcgaGltc2VsZiBhIHBvbGl0aWNhbCBvdXQsIHByaXZhdGVseSB0
ZWxsaW5nIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBsZWFkZXJzIHRoYXQgaWYgdGhlIHdob2xlIGVmZm9ydCBmYWls
cywgRGVtb2NyYXRzIHdpbGwgdWx0aW1hdGVseSBzaG91bGRlciB0aGUgYmxhbWUgZm9yIHRoZSBw
cm9ibGVtcyB0aGF0IHJlbWFpbi4gVGhhdCYjODIxNztzIGFjY29yZGluZyB0byBhIHBhcnRpY2lw
YW50IGluIHRoZSBtZWV0aW5nIFdlZG5lc2RheSB3aG8gc3Bva2Ugb25seSBvbiBjb25kaXRpb24g
b2YgYW5vbnltaXR5IHRvIHJlbGF5IHRoZSBwcml2YXRlIGRpc2N1c3Npb24uPC9wPjxwPkRlbW9j
cmF0cyByZWplY3QgdGhhdCBub3Rpb24sIGFuZCB0aGUgZW50aXJlIEdPUCBlZmZvcnQuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtXaGF0IHdlIGhhdmUgc2VlbiBpcyB0aGUgUmVwdWJsaWNhbnMmIzgyMTc7IGxvbmct
ZmVhcmVkIGFuZCBqb2Ita2lsbGluZyBoZWFsdGggYmlsbCB0aGF0IG1lYW5zIGxlc3MgY292ZXJh
Z2UgYW5kIG1vcmUgY29zdCB0byBBbWVyaWNhbiBwZW9wbGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEhvdXNlIE1p
bm9yaXR5IExlYWRlciBOYW5jeSBQZWxvc2kgb2YgQ2FsaWZvcm5pYS4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4
MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlIHByZXNpZGVudCByZWFsbHkga25vd3Mgd2hhdCBoZSYjODIxNztzIHRh
bGtpbmcgYWJvdXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgR09QIGxlZ2lzbGF0aW9uIHdvdWxkIGtpbGwg
T2JhbWEmIzgyMTc7cyByZXF1aXJlbWVudCB0aGF0IGV2ZXJ5b25lIGJ1eSBpbnN1cmFuY2UgYnkg
cmVwZWFsaW5nIHRoZSB0YXggZmluZXMgaW1wb3NlZCBvbiB0aG9zZSB3aG8gZG9uJiM4MjE3O3Qu
IFRoZSBiaWxsIHdvdWxkIHJlcGxhY2UgaW5jb21lLWJhc2VkIHN1YnNpZGllcyBPYmFtYSBwcm92
aWRlZCB3aXRoIHRheCBjcmVkaXRzIGJhc2VkIG1vcmUgb24gYWdlLCBhbmQgaW5zdXJlcnMgd291
bGQgY2hhcmdlIGhpZ2hlciBwcmVtaXVtcyBmb3IgY3VzdG9tZXJzIHdobyBkcm9wIGNvdmVyYWdl
IGZvciBvdmVyIHR3byBtb250aHM8L3A+PHA+VGhlIGV4dHJhIGJpbGxpb25zIFdhc2hpbmd0b24g
aGFzIHNlbnQgc3RhdGVzIHRvIGV4cGFuZCB0aGUgZmVkZXJhbC1zdGF0ZSBNZWRpY2FpZCBwcm9n
cmFtIHdvdWxkIHBoYXNlIG91dCwgYW5kIHNwZW5kaW5nIG9uIHRoZSBlbnRpcmUgcHJvZ3JhbSB3
b3VsZCBiZSBjYXBwZWQgYXQgcGVyLXBhdGllbnQgbGltaXRzLiBBcm91bmQgJDYwMCBiaWxsaW9u
IGluIDEwLXllYXIgdGF4IGJvb3N0cyB0aGF0IE9iYW1hJiM4MjE3O3Mgc3RhdHV0ZSBpbXBvc2Vk
IG9uIHdlYWx0aHkgQW1lcmljYW5zIGFuZCBvdGhlcnMgdG8gZmluYW5jZSBoaXMgb3ZlcmhhdWwg
d291bGQgYmUgcmVwZWFsZWQuIEluc3VyZXJzIGNvdWxkIGNoYXJnZSBvbGRlciBjdXN0b21lcnMg
Zml2ZSB0aW1lcyBtb3JlIHRoYW4geW91bmdlciBvbmVzIGluc3RlYWQgb2YgdGhlIGN1cnJlbnQg
My0xIGxpbWl0IGJ1dCB3b3VsZCBzdGlsbCBiZSByZXF1aXJlZCB0byBpbmNsdWRlIGNoaWxkcmVu
IHVwIHRvIGFnZSAyNiBpbiBmYW1pbHkgcG9saWNpZXMsIGFuZCB0aGV5IHdvdWxkIGJlIGJhcnJl
ZCBmcm9tIGltcG9zaW5nIGFubnVhbCBvciBsaWZldGltZSBiZW5lZml0IGNhcHMuPC9wPjxwPkRl
bW9jcmF0cyBzYWlkIHRoZSBSZXB1YmxpY2FucyB3b3VsZCB5YW5rIGhlYWx0aCBjb3ZlcmFnZSBm
cm9tIG1hbnkgb2YgdGhlIDIwIG1pbGxpb24gcGVvcGxlIHdobyBnYWluZWQgaXQgdW5kZXIgT2Jh
bWEmIzgyMTc7cyBzdGF0dXRlLCBhbmQgZHJpdmUgdXAgY29zdHMgZm9yIG90aGVycyBiZWNhdXNl
IHRoZSBHT1AgdGF4IGJyZWFrcyB3b3VsZCBiZSBza2ltcGllciB0aGFuIGV4aXN0aW5nIHN1YnNp
ZGllcy4gQW5kIHRoZXkgYWNjdXNlZCBSZXB1YmxpY2FucyBvZiBoaWRpbmcgYmFkIG5ld3MgYnkg
bW92aW5nIGFoZWFkIHdpdGhvdXQgb2ZmaWNpYWwgZXN0aW1hdGVzIGZyb20gdGhlIG5vbnBhcnRp
c2FuIENvbmdyZXNzaW9uYWwgQnVkZ2V0IE9mZmljZSBvbiB0aGUgYmlsbCYjODIxNztzIGNvc3Qg
dG8gdGF4cGF5ZXJzIGFuZCBpdHMgYW50aWNpcGF0ZWQgY292ZXJhZ2UuPC9wPjxwPkFuZCBldmVu
IGFzIFJlcHVibGljYW4gbGVhZGVycyBleHByZXNzZWQgY29uZmlkZW5jZSwgZW5vcm1vdXMgb2Jz
dGFjbGVzIHJlbWFpbmVkLiBBIGdyb3dpbmcgY29hbGl0aW9uIG9mIGludGVyZXN0IGdyb3VwcyBo
YXMgbGluZWQgdXAgaW4gb3Bwb3NpdGlvbiwgaW5jbHVkaW5nIEFBUlAgYW5kIG51bWVyb3VzIG1l
ZGljYWwgcHJvZmVzc2lvbmFscywgZnJvbSBtZW50YWwgaGVhbHRoIHByb3ZpZGVycyB0byBkb2N0
b3JzLCBudXJzZXMsIGhvc3BpdGFscyBhbmQgbW9yZS4gUmVwdWJsaWNhbiBzZW5hdG9ycyBmcm9t
IHBvbGl0aWNhbGx5IGRpdmlkZWQgc3RhdGVzIGhhdmUgdm9pY2VkIHF1YWxtcyBhYm91dCB0aGUg
Y2hhbmdlcyB0byBNZWRpY2FpZCwgYW5kIG9wcG9zaXRpb24gcmVtYWlucyBmcm9tIGNvbnNlcnZh
dGl2ZSBsYXdtYWtlcnMgYW5kIGdyb3Vwcy4gRXZlbiBhcyB0aGVyZSB3ZXJlIHNpZ25zIHRoYXQg
c29tZSBvZiB0aG9zZSBjb25zZXJ2YXRpdmUgb3Bwb25lbnRzIGNvdWxkIGJlIGNvbWluZyBhcm91
bmQgYW1pZCBjb25jZXJ0ZWQgbG9iYnlpbmcgZnJvbSBUcnVtcCwgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlr
ZSBQZW5jZSBhbmQgb3RoZXIgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gb2ZmaWNpYWxzLCBHT1AgU2VuLiBUb20g
Q290dG9uIG9mIEFya2Fuc2FzIHZvaWNlZCBuZXcgb2JqZWN0aW9ucyBvdmVyIFR3aXR0ZXIuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtIb3VzZSBoZWFsdGggY2FyZSBiaWxsIGNhbiYjODIxNzt0IHBhc3MgU2VuYXRl
IHcvbyBtYWpvciBjaGFuZ2VzLiBUbyBteSBmcmllbmRzIGluIEhvdXNlOiBwYXVzZSwgc3RhcnQg
b3Zlci4gR2V0IGl0IHJpZ2h0LCBkb24mIzgyMTc7dCBnZXQgaXQgZmFzdCwmIzgyMjE7IENvdHRv
biB3cm90ZS48L3A+PHA+SG91c2UgTWFqb3JpdHkgTGVhZGVyIEtldmluIE1jQ2FydGh5IHJlamVj
dGVkIGFueSBuZWVkIGZvciBjaGFuZ2UuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgZ29vZCBiaWxsLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZCBBcyBmb3IgaG93IHRvIGF0dHJhY3QgY29uc2VydmF0aXZlIGxhd21ha2Vy
cywgaGUgYXNrZWQgcmhldG9yaWNhbGx5LCAmIzgyMjA7VGhleSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBz
dXBwb3J0IE9iYW1hY2FyZT8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wIGhpbXNlbGYgZGluZWQgd2l0aCBT
ZW4uIFRlZCBDcnV6IG9mIFRleGFzIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCwgb25lIG9mIHRoZSBjb25zZXJ2
YXRpdmVzIHdobyBoYXZlIHZvaWNlZCBkZWVwIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IHRoZSBiaWxsIHdpdGhv
dXQgZGlyZWN0bHkgc2F5aW5nIGhlIHdpbGwgb3Bwb3NlIGl0LiBQZW5jZSB3YXMgYmVpbmcgZGlz
cGF0Y2hlZCB0byBMb3Vpc3ZpbGxlLCBLZW50dWNreSwgb24gU2F0dXJkYXksIGhvbWUgdG8gcGVy
aGFwcyB0aGUgbW9zdCBvdXRzcG9rZW4gR09QIGNyaXRpYywgU2VuLiBSYW5kIFBhdWwuPC9wPjxw
PlJhbXBpbmcgdXAgcHJlc3N1cmUgb24gR09QIGRpc3NpZGVudHMsIGEgcG9saXRpY2FsIGdyb3Vw
IGNsb3NlIHRvIEhvdXNlIFJlcHVibGljYW4gbGVhZGVycyBzYWlkIGl0IHdhcyBsYXVuY2hpbmcg
YSBUViBhZCBjYW1wYWlnbiB0YXJnZXRpbmcgMzAgY29uc2VydmF0aXZlIGxhd21ha2VycywgbW9z
dGx5IG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIGhhcmQgbGluZSBIb3VzZSBGcmVlZG9tIENhdWN1cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.