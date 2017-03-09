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GOP health bill clears first hurdles; leaders claim momentum

By Erica Werner and Alan Fram
Associated Press

Published: March 9, 2017 - 10:37 AM | Updated: March 9, 2017 - 05:38 PM
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House Energy and Commerce Committee Chairman Rep. Greg Walden, R-Ore., left, confers with House Majority Whip Steve Scalise of La. on Capitol Hill in Washington, Thursday, March 9, 2017. after working through the night to argue the details of the GOP's "Obamacare" replacement bill. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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