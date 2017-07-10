GOP health care divisions multiply as Trump pressures Senate

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT4NCjxwPg0KCUluc2lkZTogTG9jYWwgTWVkaWNhaWQg
cHJvdmlkZXIgQ0VPcyBhaXIgY29uY2VybnMgYWJvdXQgUmVwdWJsaWNhbiBiaWxsLiA8c3Ryb25n
PkIzPC9zdHJvbmc+PC9wPg0K
PHA+DQoJV0FTSElOR1RPTjogUmVwdWJsaWNhbiBkaXZpc2lvbnMgb3ZlciBoZWFsdGggY2FyZSBt
dWx0aXBsaWVkIE1vbmRheSBhcyBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIHByZXNzdXJlZCBHT1Ag
c2VuYXRvcnMgdG8gYWN0IHF1aWNrbHksIGFuZCBWaWNlIFByZXNpZGVudCBNaWtlIFBlbmNlIHN1
Z2dlc3RlZCB0aGV5IG1pZ2h0IGhhdmUgdG8gcmV2ZXJ0IHRvIGEgc3RyYWlnaHRmb3J3YXJkIOKA
nE9iYW1hY2FyZeKAnSByZXBlYWwgaWYgdGhleSBjYW7igJl0IGFncmVlIG9uIGFuIGFsdGVybmF0
aXZlLjwvcD4NCjxwPg0KCUNvbnNlbnN1cyBvbiBhIHJlcGxhY2VtZW50IHNlZW1lZCBtb3JlIHJl
bW90ZSB0aGFuIGV2ZXIgYXMgc2VuYXRvcnMgcmV0dXJuZWQgdG8gdGhlIENhcGl0b2wgZnJvbSBh
IEZvdXJ0aCBvZiBKdWx5IHJlY2Vzcy4gU29tZSBsYXdtYWtlcnMgc3BlbnQgdGhlIGJyZWFrIGZh
Y2luZyBjcml0aWNzIG9mIFNlbmF0ZSBNYWpvcml0eSBMZWFkZXIgTWl0Y2ggTWNDb25uZWxs4oCZ
cyBiaWxsLCBvciB2b2ljaW5nIGNyaXRpY2lzbSBvZiB0aGVpciBvd24uIEJ1dCBTZW4uIEpvaG4g
Q29ybnluIG9mIFRleGFzLCB0aGUgTm8uIDIgUmVwdWJsaWNhbiwgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgdGhh
dCBhIHJldmlzZWQgYmlsbCB3b3VsZCBiZSB1bnZlaWxlZCB0aGlzIHdlZWssIGFuZCDigJx0aGUg
Z29hbCBjb250aW51ZXMgdG8gYmUgdG/igJ0gdm90ZSBuZXh0IHdlZWsuPC9wPg0KPHA+DQoJTWND
b25uZWxsIGFicnVwdGx5IHBvc3Rwb25lZCBhIHZvdGUgbGFzdCBtb250aCwgbGFja2luZyBHT1Ag
c3VwcG9ydCBmb3IgbGVnaXNsYXRpb24gaGUgd3JvdGUgbGFyZ2VseSBpbiBzZWNyZXQuPC9wPg0K
PHA+DQoJVG8gc3VjY2VlZCwgdGhlIG5ldyBsZWdpc2xhdGlvbiB3aWxsIGhhdmUgdG8gYWRkcmVz
cyB0aGUgY29uY2VybnMgb2YgY29uc2VydmF0aXZlcyBsaWtlIE1pa2UgTGVlIG9mIFV0YWggYW5k
IFRlZCBDcnV6IG9mIFRleGFzLCB3aG8gd2FudCBhIG1vcmUgZnVsbC1ibG93biByZXBlYWwsIGFu
ZCBtb2RlcmF0ZXMgbGlrZSBTdXNhbiBDb2xsaW5zIG9mIE1haW5lIGFuZCBMaXNhIE11cmtvd3Nr
aSBvZiBBbGFza2EsIHdobyB3YW50IGVzc2VudGlhbGx5IHRoZSBvcHBvc2l0ZSwgYSBtb3JlIGdl
bmVyb3VzIGJpbGwuPC9wPg0KPHA+DQoJTWNDb25uZWxsIGhhcyBsaXR0bGUgcm9vbSBmb3IgZXJy
b3IgYXMgaGUgdHJpZXMgdG8gcGFzcyBhIGJpbGwgd2l0aCA1MCBHT1Agdm90ZXMsIGFuZCBQZW5j
ZSBhcyB0aGUgdGllLWJyZWFrZXIsIGluIGEgU2VuYXRlIHNwbGl0IDUyLTQ4IGJldHdlZW4gUmVw
dWJsaWNhbnMgYW5kIERlbW9jcmF0cy4gU29tZSBHT1Agc2VuYXRvcnMgYXJlIHF1ZXN0aW9uaW5n
IE1jQ29ubmVsbOKAmXMgcGFydGlzYW4gYXBwcm9hY2gsIGFuZCB0aGUgbWFqb3JpdHkgbGVhZGVy
IGhpbXNlbGYgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRvIGEgaG9tZS1zdGF0ZSBhdWRpZW5jZSBpbiBLZW50dWNr
eSBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCBpZiBoZSBjYW7igJl0IGdldCB0aGUgam9iIGRvbmUgd2l0aCBSZXB1
YmxpY2FucyBhbG9uZSwgaGXigJlsbCBoYXZlIHRvIHR1cm4gdG8gRGVtb2NyYXRzIHRvIHNob3Jl
IHVwIHRoZSBtYXJrZXQgZm9yIGluZGl2aWR1YWwgaW5zdXJhbmNlIGJ1eWVycy48L3A+DQo8cD4N
CglDb2xsaW5zLCByZWZlcnJpbmcgdG8gUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYeKAmXMgQWZmb3Jk
YWJsZSBDYXJlIEFjdCwgcGFzc2VkIGluIDIwMTAgd2l0aG91dCBhIHNpbmdsZSBSZXB1YmxpY2Fu
IHZvdGUsIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzOiDigJxJIGJlbGlldmUgdGhhdCB3ZSBzaG91bGQgbm90IHJl
cGVhdCB0aGUgbWlzdGFrZSB0aGF0IFByZXNpZGVudCBPYmFtYSBtYWRlIGluIHBhc3NpbmcgbWFq
b3IgbGVnaXNsYXRpb24gd2l0aCBubyBzdXBwb3J0IGZyb20gdGhlIG90aGVyIHBhcnR5LuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZSBSZXB1YmxpY2FuIFBhcnR5IGhhcyBiZWVuIGNhbXBhaWduaW5nIGFnYWlu
c3QgT2JhbWHigJlzIGxhdyBldmVyIHNpbmNlLCBidXQgaGF2aW5nIHJpZGRlbiB0aGUgaXNzdWUg
dG8gY29udHJvbCBvZiB0aGUgSG91c2UsIFNlbmF0ZSBhbmQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLCB0aGV5
4oCZcmUgZmluZGluZyBpdCBuZWFybHkgaW1wb3NzaWJsZSB0byBjb2FsZXNjZSBhcm91bmQgYW4g
YWx0ZXJuYXRpdmUuPC9wPg0KPHA+DQoJVW5kZXJzY29yaW5nIHRoZSBkaXZpc2lvbnMgd2l0aGlu
IHRoZSBHT1AsIGFuZCBhbiBvY2Nhc2lvbmFsIGNvbW11bmljYXRpb25zIHZhY3V1bSBiZXR3ZWVu
IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhbmQgdGhlIFNlbmF0ZSwgUGVuY2UgYXBwZWFyZWQgb24gY29uc2Vy
dmF0aXZlIGhvc3QgUnVzaCBMaW1iYXVnaOKAmXMgcmFkaW8gc2hvdyB0byBydWxlIG91dCB3b3Jr
aW5nIHdpdGggRGVtb2NyYXRzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZSBwcmVzaWRlbnTigJlzIG1hZGUg
aXQgdmVyeSBjbGVhci4gV2UgYmVsaWV2ZSBpZiB0aGV5IGNhbuKAmXQgcGFzcyB0aGlzIGNhcmVm
dWxseSBjcmFmdGVkIHJlcGVhbCBhbmQgcmVwbGFjZSBiaWxsLCBkbyB0aG9zZSB0d28gdGhpbmdz
IHNpbXVsdGFuZW91c2x5LCB3ZSBvdWdodCB0byBqdXN0IHJlcGVhbCBvbmx5LOKAnSBhbmQgdGhl
biB0dXJuIHRvIHJlcGxhY2VtZW50IGxlZ2lzbGF0aW9uIGxhdGVyIG9uLCBQZW5jZSBzYWlkLCBh
bHRob3VnaCBUcnVtcCBoYXMgYXQgdGltZXMgZGFuZ2xlZCB0aGUgcHJvc3BlY3Qgb2Ygd29ya2lu
ZyB3aXRoIERlbW9jcmF0cy48L3A+DQo8cD4NCglGZXcgUmVwdWJsaWNhbnMgb24gQ2FwaXRvbCBI
aWxsIGJlbGlldmUgYSByZXBlYWwgYmlsbCBjb3VsZCBwYXNzIENvbmdyZXNzIHdpdGhvdXQgYSBy
ZXBsYWNlbWVudC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgbWFkZSBoaXMgY29tbWVu
dHMgYWZ0ZXIgVHJ1bXAgaGltc2VsZiBiZWdhbiBoaXMgZGF5IHdpdGggYSB0d2VldCBhaW1lZCBh
dCBNY0Nvbm5lbGwgYW5kIGhpcyBSZXB1YmxpY2Fuczog4oCcSSBjYW5ub3QgaW1hZ2luZSB0aGF0
IENvbmdyZXNzIHdvdWxkIGRhcmUgdG8gbGVhdmUgV2FzaGluZ3RvbiB3aXRob3V0IGEgYmVhdXRp
ZnVsIG5ldyBIZWFsdGhDYXJlIGJpbGwgZnVsbHkgYXBwcm92ZWQgYW5kIHJlYWR5IHRvIGdvIeKA
nTwvcD4NCjxwPg0KCUNvbmdyZXNzIGlzIGJlZ2lubmluZyBhIHRocmVlLXdlZWsgc3ByaW50IHRv
d2FyZCBpdHMgdHJhZGl0aW9uYWwgZml2ZS13ZWVrIEF1Z3VzdCByZWNlc3MsIHdoaWNoIHNvbWUg
bGF3bWFrZXJzIGhhdmUgc3VnZ2VzdGVkIHNob3VsZCBiZSBzaG9ydGVuZWQgb3IgZXZlbiBjYW5j
ZWxlZCBpZiB0aGV5IGNhbuKAmXQgZ2V0IGhlYWx0aCBjYXJlIGRvbmUgZmlyc3QsIHRob3VnaCB0
aGF04oCZcyB1bmxpa2VseSB0byBoYXBwZW4uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEhvdXNlIG1hbmFnZWQg
dG8gcGFzcyBoZWFsdGggY2FyZSBsZWdpc2xhdGlvbiBpbiBNYXkgYWZ0ZXIgcGxlbnRpZnVsIHN0
cnVnZ2xlcyBvZiBpdHMgb3duIHRvIHJlYWNoIGFncmVlbWVudC48L3A+DQo8cD4NCglBcm91bmQg
ODAgZGVtb25zdHJhdG9ycyBvcHBvc2VkIHRvIHRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiB3ZXJlIGFycmVzdGVk
IGFyb3VuZCB0aGUgQ2FwaXRvbCBjb21wbGV4IE1vbmRheSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIFUuUy4gQ2Fw
aXRvbCBQb2xpY2UuPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.