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GOP health care divisions multiply as Trump pressures Senate

By Erica Werner  and Alan Fram
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 12:44 PM | Updated: July 10, 2017 - 07:43 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell listens during a meeting with President Donald Trump on June 6, 2017 in the Roosevelt Room of the White House in Washington, D.C. (Olivier Douliery/Abaca Press/TNS)


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