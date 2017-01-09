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GOP hesitancy grows on health law repeal without substitute

By Alan Fram
Associated Press

Published: January 9, 2017 - 11:18 PM
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In this Nov. 8, 2016, file photo, Sen. Rand Paul, R-Ky. addresses the crowd gathered at his election victory celebration in Louisville Ky. Paul says President-elect Donald Trump "fully supports" repealing President Barack Obama's health law only when there's a viable alternative to replace it. (AP Photo/Timothy D. Easley)


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