GOP leaders boost pressure as health bill crunch time nears

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBjYWpvbGVkIEhvdXNlIFJlcHVi
bGljYW5zIGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBXZWRuZXNkYXkgdG8gYmFjayB0aGUgR09QIGhlYWx0
aCBjYXJlIG92ZXJoYXVsIGJpbGwgYXMgdGhlIGhvdXJzIHRpY2tlZCBkb3duIHRvIGEgY3J1bmNo
IHRpbWUgdm90ZS4gQ29uc2VydmF0aXZlIG9wcG9uZW50cyBzdG9vZCB1bml0ZWQgaW4gb3Bwb3Np
dGlvbiwgdGVsbGluZyBsZWFkZXJzaGlwIHRoZXkgbGFja2VkIHRoZSB2b3RlcyBhbmQgc2hvdWxk
IHN0YXJ0IG92ZXIuPC9wPjxwPkEgZGF5IGJlZm9yZSB0aGUgSG91c2UgcGxhbm5lZCBzaG93ZG93
biByb2xsIGNhbGxzLCBUcnVtcCBhbmQgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlrZSBQZW5jZSBhc2tlZCBS
ZXB1YmxpY2FucyBmb3Igc3VwcG9ydCBpbiB3aGF0IHdvdWxkIGJlIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgYWNo
aWV2ZW1lbnQgZm9yIGhpcyB5b3VuZyBwcmVzaWRlbmN5IG9yIGEgc3RpbmdpbmcgZGVmZWF0IGlm
IHRoZXkgZmFpbGVkLiBSZXB1YmxpY2FucyBzYWlkIHRoZSB2b3RlcyB3b3VsZCBvY2N1ciBUaHVy
c2RheSwgZXZlbiBhcyBsZWFkZXJzIHBsYW5uZWQgbmVhci1jb250aW51b3VzIG1lZXRpbmdzIHdp
dGggZGlzc2lkZW50IGFuZCB3YXZlcmluZyBsYXdtYWtlcnMuPC9wPjxwPkFza2VkIGJ5IHJlcG9y
dGVycyBpZiBoZSYjODIxNztkIGtlZXAgcHVzaGluZyBhIGhlYWx0aCBvdmVyaGF1bCBpZiB0aGUg
SG91c2UgcmVqZWN0cyB0aGUgbWVhc3VyZSwgVHJ1bXAgc2FpZCwgJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O2xs
IHNlZSB3aGF0IGhhcHBlbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NZW1iZXJzIG9mIHRoZSBIb3VzZSBGcmVl
ZG9tIENhdWN1cyBjb250aW51ZWQgdG8gcmVzaXN0IGFsbCBwbGVhcyB0byBiYWNrIHRoZSBiaWxs
LiBBIHNwb2tlc3dvbWFuIGZvciB0aGUgZ3JvdXAgdHdlZXRlZCB0aGF0IHRoZXJlIHdlcmUgbW9y
ZSB0aGFuIDI1ICYjODIyMDtubyYjODIyMTsgdm90ZXMgYW5kIFJlcHVibGljYW4gbGVhZGVycyBz
aG91bGQgJiM4MjIwO3N0YXJ0IG92ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIGxlYWRpbmcgZm9lLCBSZXAu
IE1hcmsgTWVhZG93cywgUi1OLkMuLCB0b2xkIHJlcG9ydGVyczogJiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3
O3Mgbm90IGVub3VnaCB2b3RlcyB0byBwYXNzIGl0IHRvbW9ycm93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVw
LiBQYXRyaWNrIE1jSGVucnksIFItTi5DLiwgYSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIEhvdXNlIEdPUCBsZWFk
ZXJzaGlwLCBzYWlkIGFyb3VuZCAxMCBIb3VzZSBtZW1iZXJzIG1ldCB3aXRoIFRydW1wLiBXaGl0
ZSBIb3VzZSB2aXNpdG9ycyBpbmNsdWRlZCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBoYXJkLXJpZ2h0IEhvdXNl
IEZyZWVkb20gQ2F1Y3VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYnJpbmdpbmcgdGhlbSB0
byB0aGUgY2xvc2VyLCYjODIyMTsgTWNIZW5yeSBzYWlkLjwvcD48cD5Tb21lIGFsc28gbWV0IHdp
dGggUGVuY2UsIGluY2x1ZGluZyB0b3AgSG91c2UgR09QIHZvdGUgY291bnRlciBSZXAuIFN0ZXZl
IFNjYWxpc2UsIFItTGEuPC9wPjxwPk91dG51bWJlcmVkIERlbW9jcmF0cyBjb25kZW1uZWQgdGhl
IG1lYXN1cmUgYXMgYSB0cmFuc2ZlciBvZiBtb25leSB0byB0aGUgcmljaCwgYW5kIGZvcm1lciBW
aWNlIFByZXNpZGVudCBKb2UgQmlkZW4gcHJlZGljdGVkIHRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiB3b3VsZCBm
YWlsIGF0IGEgQ2FwaXRvbCBIaWxsIHJhbGx5LiBVbml0ZWQgRGVtb2NyYXRpYyBvcHBvc2l0aW9u
IG1lYW5zIHRoZSBtZWFzdXJlIGNyYXNoZXMgaWYgMjIgR09QIGxhd21ha2VycyB2b3RlICYjODIy
MDtuby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkF0IHRoZSByYWxseSwgRGVtb2NyYXRpYyBsZWFkZXJzIGRlbm91
bmNlZCB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBkcml2ZSB0byBkZW1vbGlzaCBmb3JtZXIgUHJlc2lkZW50IEJh
cmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdywgYSBHT1AgcGxlZGdlIHNpbmNlIHRo
ZSBzdGF0dXRlJiM4MjE3O3MgMjAxMCBlbmFjdG1lbnQuIFRoZXkgY3JpdGljaXplZCBpdHMgZWxp
bWluYXRpb24gb2YgdGF4IGluY3JlYXNlcyBPYmFtYSBpbXBvc2VkIG9uIGhpZ2ggZWFybmVycyBh
bmQgaGVhbHRoIGNhcmUgY29tcGFuaWVzIHdoaWxlIHJlZHVjaW5nIGZlZGVyYWwgaGVscCBmb3Ig
bWFueSBsb3ctaW5jb21lIHBlb3BsZSBhbmQgY3V0dGluZyBNZWRpY2FpZCwgd2hpY2ggaGVscHMg
dGhlIHBvb3IgcGF5IG1lZGljYWwgYmlsbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBhaW4mIzgyMTc7dCBn
b2luZyBhbnl3aGVyZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgZm9ybWVyIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IEpvZSBCaWRl
bi4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgbm90IGdvaW5nIHRvIHBhc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EZW1vY3Jh
dHMgY2hhbXBpb24gT2JhbWEmIzgyMTc7cyBzdGF0dXRlIGZvciBpdHMgZXhwYW5zaW9uIG9mIGhl
YWx0aCBjYXJlIGNvdmVyYWdlIHRvIDIwIG1pbGxpb24gbW9yZSBwZW9wbGUgYW5kIHJlcXVpcmlu
ZyBpbnN1cmVycyB0byBjb3ZlciB0aGUgdmVyeSBpbGwsIGZhbWlsaWVzJiM4MjE3OyBncm93biBj
aGlsZHJlbiB0byBhZ2UgMjYgYW5kIHNwZWNpZmllZCBzZXJ2aWNlcyBsaWtlIG1lbnRhbCBoZWFs
dGggY2FyZS48L3A+PHA+SW50ZXJ2aWV3ZWQgb24gQ05OLCBIb3VzZSBSdWxlcyBDb21taXR0ZWUg
Q2hhaXJtYW4gUGV0ZSBTZXNzaW9ucywgUi1UZXhhcywgc2FpZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGNyZWRp
YmlsaXR5IHByb2JsZW0gb3ZlciBoaXMgd2lyZXRhcHBpbmcgYWxsZWdhdGlvbnMgYW5kIG90aGVy
IGlzc3VlcyAmIzgyMjA7ZG9lcyBodXJ0JiM4MjIxOyBHT1AgYXR0ZW1wdHMgdG8gd2luIHZvdGVz
LiBIZSBhbHNvIHBvaW50ZWQgdG8gdm90ZXJzIHdobyByZW1haW4gZHViaW91cy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoZSBwZW9wbGUgYmFjayBob21lIGFyZSBub3Qgc29sZCBvbiB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3Jl
IGRvaW5nIHlldCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFzIHRoZSBSdWxlcyBDb21taXR0ZWUg
bWV0IHRvIHNldCB0aGUgY29udG91cnMgb2YgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBwbGFubmVkIGZsb29y
IGRlYmF0ZSwgUmVwdWJsaWNhbnMgc2FpZCB0aGVpciBsZWdpc2xhdGlvbiB3b3VsZCBoZWxwIGFj
aGlldmUgdGhlaXIgbG9uZy10aW1lIGdvYWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIHRoZSBiZXN0
IG9wcG9ydHVuaXR5IGluIHNldmVuIHllYXJzIHRvIHJlcGVhbCB0aGlzIHNpbmtpbmcgc2hpcCBv
ZiBPYmFtYWNhcmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEhvdXNlIFdheXMgYW5kIE1lYW5zIENoYWlybWFuIEtl
dmluIEJyYWR5LCBSLVRleGFzLiBIZSBzYWlkIHRoZSBHT1AgYmlsbCB3b3VsZCAmIzgyMjA7ZGVs
aXZlciBhIGhlYWx0aCBjYXJlIHN5c3RlbSB0aGF0IHRydWx5IHdvcmtzIGZvciB0aGUgQW1lcmlj
YW4gcGVvcGxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGVtb2NyYXRzIGZvY3VzZWQgb24gcmVjZW50IHByb2pl
Y3Rpb25zIGJ5IHRoZSBub25wYXJ0aXNhbiBDb25ncmVzc2lvbmFsIEJ1ZGdldCBPZmZpY2UgdGhh
dCB0aGUgR09QIHdvdWxkIGNvc3QgMjQgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgY292ZXJhZ2UgaW4gYSBkZWNh
ZGUgYW5kIGRyaXZlIHVwIG91dCBvZiBwb2NrZXQgY29zdHMgZm9yIG1hbnksIHBhcnRpY3VsYXJs
eSBsb3dlciBlYXJuZXJzIGFuZCBvbGRlciBwZW9wbGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTb21ldGltZXMg
SSB0aGluayBteSBSZXB1YmxpY2FuIGZyaWVuZHMgaGF2ZSBsb3N0IHRoZWlyIGh1bWFuIGFiaWxp
dHkgdG8gZmVlbCB3aGF0IDI0IG1pbGxpb24gcGVvcGxlIHJlYWxseSBtZWFucywmIzgyMjE7IHNh
aWQgUmVwLiBKaW0gTWNHb3Zlcm4sIEQtTWFzcy48L3A+PHA+VGhlIFJlcHVibGljYW4gbGVnaXNs
YXRpb24gd291bGQgaGFsdCBPYmFtYSYjODIxNztzIHRheCBwZW5hbHRpZXMgYWdhaW5zdCBwZW9w
bGUgd2hvIGRvbiYjODIxNzt0IGJ1eSBjb3ZlcmFnZSBhbmQgc2hyaW5rIHRoZSBmZWRlcmFsLXN0
YXRlIE1lZGljYWlkIHByb2dyYW0gZm9yIGxvdyBlYXJuZXJzLCB3aGljaCB0aGUgc3RhdHV0ZSBo
YXMgZXhwYW5kZWQuIEl0IHdvdWxkIHByb3ZpZGUgdGF4IGNyZWRpdHMgZm9yIG1lZGljYWwgYmls
bHMsIHRob3VnaCBnZW5lcmFsbHkgc2tpbXBpZXIgdGhhbiB0aGUgYWlkIE9iYW1hJiM4MjE3O3Mg
c3RhdHV0ZSBwcm92aWRlcy4gIEl0IGFsc28gd291bGQgYWxsb3cgaW5zdXJlcnMgdG8gY2hhcmdl
IG9sZGVyIEFtZXJpY2FucyBtb3JlIGFuZCByZXBlYWwgdGF4IGJvb3N0cyB0aGUgbGF3IGltcG9z
ZXMgb24gaGlnaC1pbmNvbWUgcGVvcGxlIGFuZCBoZWFsdGggaW5kdXN0cnkgY29tcGFuaWVzLjwv
cD48cD5UaGUgUnVsZXMgY29tbWl0dGVlLCB1c3VhbGx5IHRpZ2h0bHkgY29udHJvbGxlZCBieSBH
T1AgbGVhZGVyc2hpcCwgd2FzIGV4cGVjdGVkIHRvIGxldCB0aGUgY2hhbWJlciB2b3RlIG9uIHJl
dmlzaW9ucyB0aGF0IHRvcCBSZXB1YmxpY2FucyBjb25jb2N0ZWQgdG8gd2luIHZvdGVzLiBUaGVz
ZSBpbmNsdWRlIGFkZGluZyBmZWRlcmFsIGFpZCBmb3Igb2xkZXIgcGVvcGxlIGFuZCBwcm90ZWN0
aW5nIHVwc3RhdGUgTmV3IFlvcmsgY291bnRpZXMgJiM4MjEyOyBidXQgbm90IERlbW9jcmF0aWMt
cnVuIE5ldyBZb3JrIENpdHkgJiM4MjEyOyBmcm9tIHJlcGF5aW5nIHRoZSBzdGF0ZSBiaWxsaW9u
cyBvZiBkb2xsYXJzIGZvciBNZWRpY2FpZCBjb3N0cy48L3A+PHA+TWFueSBjb25zZXJ2YXRpdmVz
IGFyZSBkZW1hbmRpbmcgdGhhdCB0aGUgYmlsbCB2b2lkIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgcmVzdHJpY3Rp
b25zIG9uIGluc3VyZXJzLCB3aGljaCB0aGV5IHNheSBkcml2ZSB1cCBwcmVtaXVtcy4gTW9kZXJh
dGVzJiM4MjE3OyBjb25jZXJucyBpbmNsdWRlIGEgd29ycnkgdGhhdCB0aGUgbWVhc3VyZSB3b3Vs
ZCBzbmF0Y2ggaW5zdXJhbmNlIGZyb20gbWFueSB2b3RlcnMgJiM4MjEyOyBhIHdlZWsgYWZ0ZXIg
dGhlIG5vbnBhcnRpc2FuIENvbmdyZXNzaW9uYWwgQnVkZ2V0IE9mZmljZSBzYWlkIHRoZSBtZWFz
dXJlIHdvdWxkIHRvc3MgMjQgbWlsbGlvbiBvZmYgY292ZXJhZ2UgaW4gYSBkZWNhZGUuPC9wPjxw
PlRoZSBidWRnZXQgb2ZmaWNlIGhhZCBwcm9qZWN0ZWQgdGhlIG9yaWdpbmFsIGJpbGwgd291bGQg
Y3V0IGZlZGVyYWwgZGVmaWNpdHMgYnkgJDMzNyBiaWxsaW9uIG92ZXIgYSBkZWNhZGUuIEJ1dCB0
aG9zZSBzYXZpbmdzIGFyZSBwbHVtbWV0aW5nIGFzIHRvcCBSZXB1YmxpY2FucyBkb2xlIG91dCBw
cm92aXNpb25zIHRvIG5haWwgZG93biBiYWNraW5nLiBMYW5ndWFnZSBoZWxwaW5nIG9sZGVyIGFu
ZCBkaXNhYmxlZCBwZW9wbGUgaW5jbHVkZXMgJDg1IGJpbGxpb24gc2V0IGFzaWRlIGZvciB0aGUg
U2VuYXRlIHRvIGJlZWYgdXAgdGF4IGNyZWRpdHMgZm9yIHBlb3BsZSBhZ2VkIDUwIHRvIDY0LCB3
aG8gYnVkZ2V0IGFuYWx5c3RzIHNhaWQgd291bGQgc2VlIGJpZyBjb3N0IGluY3JlYXNlcyBmcm9t
IHRoZSBHT1AgYmlsbC48L3A+PHA+UmVwdWJsaWNhbnMgZmFjZSBhbiBldmVuIHRvdWdoZXIgZmln
aHQgaW4gdGhlIFNlbmF0ZSwgd2hpY2ggdGhleSBjb250cm9sIGJ5IGp1c3QgNTItNDguIFNpeCBH
T1Agc2VuYXRvcnMgaGF2ZSBhbHJlYWR5IHNhaWQgdGhleSBvcHBvc2UgdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9u
LCBlbm91Z2ggdG8gc2luayBpdCB3aXRob3V0IGNoYW5nZXMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHJlcG9ydGVycyBLZW5uZXRoIFRob21hcywg
Vml2aWFuIFNhbGFtYSwgRXJpY2EgV2VybmVyLCBNYXR0IERhbHkgYW5kIEtldmluIEZyZWtpbmcg
Y29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.