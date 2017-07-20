All CATEGORIES
☰ Menu

GOP leaders plan Tuesday health vote; it’s an uphill climb

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 07:06 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sen. Rob Portman, R-Ohio, heads to the chamber for a vote, on Capitol Hill in Washington, Thursday. Majority Leader Mitch McConnell is spurring Republican senators to resolve internal disputes that have pushed their marquee health care bill to the brink of oblivion, a situation made more difficult for the GOP because of Sen. John McCain's jarring diagnosis of brain cancer. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


MORE IN NEWS

williamson22cut
Update: Sheriff’s deputy arrested in sexual assault pleads not guilty; incident happened outside gentleman’s club - 10:58 PM

An 18-year veteran deputy of the Summit County Sheriff’s Office pleaded not guilty Friday morning to five felony charges connected to the sexual assault of a 26-year-old woman.

culp23_web
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them - 11:02 PM
Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
derby22cut
Soap Box Derby Hall of Famers look back on car design that ‘saved the derby’
spicer22cut_1
Spicer abruptly resigns: Big shake-up for Trump press shop - 11:01 PM

MOST POPULAR