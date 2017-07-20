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GOP leaders plan Tuesday health vote; it’s an uphill climb

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 07:06 AM
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Sen. Rob Portman, R-Ohio, heads to the chamber for a vote, on Capitol Hill in Washington, Thursday. Majority Leader Mitch McConnell is spurring Republican senators to resolve internal disputes that have pushed their marquee health care bill to the brink of oblivion, a situation made more difficult for the GOP because of Sen. John McCain's jarring diagnosis of brain cancer. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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