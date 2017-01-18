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GOP prescription of minority outreach forgotten with Trump

By Steve Peoples
Associated Press

Published: January 18, 2017 - 12:22 PM
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FILE - In this Aug. 1, 2016, file photo, then-Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a town hall event in Columbus, Ohio. On the eve of Donald Trumps inauguration four years later, the authors of the Republican National Committees 2013 Growth and Opportunity Project concede their report is little more than an afterthought. (AP Photo/Evan Vucci, File)


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