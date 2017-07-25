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GOP Sen. Susan Collins rips Trump, mocks Texan who challenged her to a duel

By Jennifer C. Kerr
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 02:05 PM | Updated: July 25, 2017 - 03:05 PM
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Sen. Susan Collins, R-Maine, joined at right by Sen. Patrick Leahy, D-Vt., is surrounded by reporters as they arrive on Capitol Hill in Washington, Tuesday, July 25, 2017, before a test vote on the Republican health care bill. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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