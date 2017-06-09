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GOP shrugs off Comey revelations, sticks with Trump

By Erica Werner
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 08:51 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-Ky., flanked by Sen. John Barrasso, R-Wyo., left, and Majority Whip John Cornyn, R-Texas, speaks at the Capitol in Washington, Tuesday. Republicans on Capitol Hill push ahead with their legislative and political agenda largely unconcerned with former FBI Director James Comeys testimony Thursday about President Donald Trump. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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