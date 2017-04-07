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U.S. Supreme Court

Gorsuch’s confirmation puts the Trump brand on the Supreme Court, perhaps for decades

By Michael Doyle
McClatchy Washington Bureau

Published: April 7, 2017 - 08:47 PM
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In this Jan. 31 file photo, President Donald Trump shakes hands with Judge Neil Gorsuch in East Room of the White House in Washington, as he announces Grouch as his nominee for the Supreme Court. With Gorsuch's nomination to the Supreme Court confirmed, Trump wins his first major legislative achievement. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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