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Growing list of Democrats boycotting Trump inauguration

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 10:32 AM | Updated: January 17, 2017 - 01:54 PM
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In this Jan. 15, 2016, photo, the U.S. Capitol frames the backdrop over the stage during a rehearsal of President-elect Donald Trump's swearing-in ceremony in Washington. Some two dozen House Democrats plan to boycott Trumps inauguration on Friday, casting the Republican businessman as a threat to democracy. (AP Photo/Patrick Semansky)


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