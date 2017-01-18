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Health secretary pick Price tries to reassure on health care; Dems not buying it

Associated Press

Published: January 18, 2017 - 09:18 PM
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Health and Human Services Secretary-designate, Rep. Tom Price, R-Ga., pauses while testifying on Capitol Hill in Washington, Wednesday at his confirmation hearing before the Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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