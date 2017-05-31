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House committee issues subpoenas in Russia probe; Comey OK’d to testify

By Deb Riechmann  and Jake Pearson
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 08:34 PM
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In this April 21 photo, trademark applications from Ivanka Trump Marks LLC images taken off the website of China's trademark database are displayed next to a Chinese online shopping website selling purported Ivanka Trump branded footwear on computer screens in Beijing, China. Three men investigating a company in China that produces Ivanka Trump brand shoes are missing, according to Li Qiang who runs China Labor Watch, a New York-based labor rights group that was planning to publish a report in June about low pay, excessive overtime and the possible misuse of student interns at one of the company's factories. (AP Photo/Ng Han Guan)


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