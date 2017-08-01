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House conservative calls for special counsel’s resignation

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: August 1, 2017 - 11:54 AM
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FILE - In this March 24, 2017, file photo, Rep. Trent Franks, R-Ariz. speaks with a reporter on Capitol Hill in Washington. Franks is calling on special counsel Robert Mueller to resign, citing what he says is a conflict of interest because of Muellers close friendship with fired FBI Director James Comey. (AP Photo/Cliff Owen, File)


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