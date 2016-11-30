House Democrats re-elect Nancy Pelosi as leader over Ohio Rep. Tim Ryan

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSG91c2UgRGVtb2NyYXRzIHJlLWVsZWN0ZWQgTmFuY3kgUGVsb3NpIGFz
IHRoZWlyIGxlYWRlciBXZWRuZXNkYXksIHJhdGlmeWluZyB0aGUgc3RhdHVzIHF1byBpbiBhIGNo
YW5naW5nIFdhc2hpbmd0b24gZGVzcGl0ZSB3aWRlc3ByZWFkIGZydXN0cmF0aW9uIG92ZXIgdGhl
IHBhcnR5JiM4MjE3O3MgZGlyZWN0aW9uLjwvcD48cD5UaGF0IGRpc2VuY2hhbnRtZW50IG1hbmlm
ZXN0ZWQgaXRzZWxmIGluIDYzIGxhd21ha2VycyBzdXBwb3J0aW5nIFBlbG9zaSYjODIxNztzIG9w
cG9uZW50LCBVLlMuIFJlcC4gVGltIFJ5YW4gb2YgTmlsZXMsIE9oaW8sIGluIHRoZSBzZWNyZXQt
YmFsbG90IHZvdGUuIFRoYXQgd2FzIHRoZSBsYXJnZXN0IGRlZmVjdGlvbiBQZWxvc2kgaGFzIHN1
ZmZlcmVkIHNpbmNlIHNoZSBiZWdhbiBsZWFkaW5nIEhvdXNlIERlbW9jcmF0cyBpbiAyMDAyLjwv
cD48cD5TdGlsbCwgdGhlIENhbGlmb3JuaWEgbGF3bWFrZXIgaGFkIGRlY2xhcmVkIGFoZWFkIG9m
IHRpbWUgdGhhdCBtb3JlIHRoYW4gdHdvLXRoaXJkcyBvZiB0aGUgY2F1Y3VzIHdhcyBzdXBwb3J0
aW5nIGhlciwgYW5kIHNoZSB3b24gYWxtb3N0IGV4YWN0bHkgdHdvLXRoaXJkcyB3aXRoIDEzNCB2
b3Rlcy4gSXQgd2FzIGEgdGVzdGFtZW50IHRvIGhlciB2b3RlLWNvdW50aW5nIHNraWxscyBhbmQg
dG8gaGVyIGFiaWxpdHkgdG8gaGFuZyBvbnRvIHBvd2VyIGV2ZW4gaW4gZGFyayBkYXlzIGZvciBE
ZW1vY3JhdHMsIGFzIHRoZXkgY29uZnJvbnQgYSBjYXBpdGFsIHRoYXQgd2lsbCBiZSBmdWxseSBj
b250cm9sbGVkIGJ5IHRoZSBHT1AgbmV4dCB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGEgc3Bl
Y2lhbCBzcHJpbmcgaW4gbXkgc3RlcCB0b2RheSBiZWNhdXNlIHRoaXMgb3Bwb3J0dW5pdHkgaXMg
YSBzcGVjaWFsIG9uZSwgdG8gbGVhZCB0aGUgSG91c2UgRGVtb2NyYXRzLCBicmluZyBldmVyeW9u
ZSB0b2dldGhlciBhcyB3ZSBnbyBmb3J3YXJkLCYjODIyMTsgUGVsb3NpIHNhaWQgYWZ0ZXIgdGhl
IHZvdGUsIGFwcGVhcmluZyBlbGF0ZWQgaW4gaGVyIHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPlNoZSBkaXNwdXRl
ZCB0aGUgc3VnZ2VzdGlvbiB0aGF0IHNoZSBtaWdodCBiZSBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgdGhlIGRl
ZmVjdGlvbnMgc2hlIHN1ZmZlcmVkLiAmIzgyMjA7VGhleSB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGRlZmVjdGlv
bnMsIEkgaGFkIHR3by10aGlyZHMgb2YgdGhlIHZvdGUsJiM4MjIxOyBQZWxvc2kgc2FpZCwgcmVw
ZWF0aW5nICYjODIyMDt0d28tdGhpcmRzLCB0d28tdGhpcmRzJiM4MjIxOyB0byBhIGdyb3VwIG9m
IGFzc2VtYmxlZCByZXBvcnRlcnMuPC9wPjxwPkFuZCBzaGUgaW5zaXN0ZWQgRGVtb2NyYXRzIHdv
dWxkIHJlYm91bmQuICYjODIyMDtXZSBrbm93IGhvdyB0byB3aW4gZWxlY3Rpb25zLiBXZSYjODIx
Nzt2ZSBkb25lIGl0IGluIHRoZSBwYXN0LCB3ZSB3aWxsIGRvIGl0IGFnYWluLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+U3VwcG9ydGVycyBzYWlkIHRoZSA3Ni15ZWFyLW9sZCBQZWxvc2kgd2FzIHRoZWlyIGJlc3Qg
YmV0IHRvIGNvbmZyb250IGEgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBmcm9tIHRoZSBtaW5vcml0
eSBhZnRlciBEZW1vY3JhdHMgcGlja2VkIHVwIG9ubHkgYSBoYWxmLWRvemVuIHNlYXRzIGluIHRo
ZSBIb3VzZSwgZmFyIGZld2VyIHRoYW4gYW50aWNpcGF0ZWQgYW5kIHdlbGwgYmVsb3cgUGVsb3Np
JiM4MjE3O3MgcHJlZGljdGlvbnMuIFJlcHVibGljYW5zIGFyZSBvbiB0cmFjayB0byBob2xkIGF0
IGxlYXN0IDI0MCBzZWF0cyBpbiB0aGUgSG91c2UgbmV4dCB5ZWFyLCB3aGlsZSBEZW1vY3JhdHMg
d2lsbCBoYXZlIDE5NC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG5lZWQgc29tZW9uZSB3aG8gaXMgYmF0dGxl
LXRlc3RlZCwmIzgyMjE7IFJlcC4gRGViYmllIERpbmdlbGwgb2YgTWljaGlnYW4gdG9sZCBmZWxs
b3cgRGVtb2NyYXRzIGluIG5vbWluYXRpbmcgUGVsb3NpLiAmIzgyMjA7V2UgbmVlZCBvdXIgbGVh
ZGVyIHRvIGJlIHNlYXNvbmVkLCB0b3VnaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJ5YW4gJiM4MjEyOyB3aG8g
cmVwcmVzZW50cyB0aGUgMTN0aCBEaXN0cmljdCwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgcGFydCBvZiBBa3Jv
biAmIzgyMTI7IGFuZCBoaXMgYmFja2VycyBpbnNpc3RlZCB0aGF0IHRoZXkgaGFkIHdvbiBhIHZp
Y3RvcnkgaW4gc2VuZGluZyBhIG1lc3NhZ2UgdG8gUGVsb3NpIGFib3V0IHRoZSBzaWduaWZpY2Fu
dCBkZXNpcmUgZm9yIGNoYW5nZSBhbW9uZyBIb3VzZSBEZW1vY3JhdHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtT
b21lYm9keSBoYWQgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nLCYjODIyMTsgc2FpZCBSeWFuLCBhIHNldmVuLXRl
cm0gbGF3bWFrZXIgd2hvIGJlZm9yZSBub3cgaGFkIGJlZW4gbGFyZ2VseSBhIGJhY2stYmVuY2hl
ci4gJiM4MjIwO091ciBwcm9zcGVjdHMgaGF2ZSBpbXByb3ZlZCBqdXN0IGJlY2F1c2Ugb2YgdGhp
cyBjb252ZXJzYXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5ZZXQgRGVtb2NyYXRzJiM4MjE3OyBtYXJnaW5h
bGl6ZWQgc3RhdHVzIHdhcyBldmlkZW50IGFzIFJ5YW4gc3RydWdnbGVkIHRvIGFuc3dlciBhIHF1
ZXN0aW9uIGFib3V0IHdobyB3b3VsZCBsZWFkIHRoZSBwYXJ0eSBmb3J3YXJkLCBiZWZvcmUgY29u
Y2x1ZGluZzogJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGFsbCBnb2luZyB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBs
ZWFkaW5nIHRoZSBwYXJ0eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxlYWRlcnNoaXAgZWxlY3Rpb25zIHdlcmUg
b3JpZ2luYWxseSBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgaGVsZCBiZWZvcmUgVGhhbmtzZ2l2aW5nIGJ1dCB3
ZXJlIGRlbGF5ZWQgdG8gZ2l2ZSBEZW1vY3JhdHMgbW9yZSB0aW1lIHRvIGNvbnNpZGVyIGEgcGF0
aCBmb3J3YXJkLiBMYXdtYWtlcnMgZXhwcmVzc2VkIGZydXN0cmF0aW9uIG92ZXIgYSByYW5nZSBv
ZiBpc3N1ZXMsIGluY2x1ZGluZyBzdGFnbmFudCBsZWFkZXJzaGlwIGluIHRoZWlyIGNhdWN1cywg
YW5kIERlbW9jcmF0cyYjODIxNzsgZmFpbHVyZXMgdG8gY29ubmVjdCB3aXRoIHdoaXRlLCB3b3Jr
aW5nLWNsYXNzIHZvdGVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSB2ZXJ5IGNvbmNlcm5lZCB3
ZSBqdXN0IHNpZ25lZCB0aGUgRGVtb2NyYXRpYyBQYXJ0eSYjODIxNztzIGRlYXRoIGNlcnRpZmlj
YXRlIC4uLiB1bmxlc3Mgd2UgY2hhbmdlIHdoYXQgd2UgYXJlIHRhbGtpbmcgYWJvdXQsIHdoaWNo
IGlzIHJlYWxseSB0aGUgd29ya2luZyBtYW4gYW5kIHdvbWFuJiM4MjE3O3MgYWdlbmRhLCYjODIy
MTsgc2FpZCBSZXAuIEt1cnQgU2NocmFkZXIgb2YgT3JlZ29uLjwvcD48cD5QZWxvc2kmIzgyMTc7
cyB3aW4gV2VkbmVzZGF5IGNhbWUgb25seSBhZnRlciBzaGUgcHJvbWlzZWQgc29tZSBjaGFuZ2Vz
IHRvIGFzc3VhZ2UgY29uY2VybnMgaW4gaGVyIGNhdWN1cywgaW5jbHVkaW5nIGFkZGluZyBhIG1l
bWJlciBvZiB0aGUgZnJlc2htYW4gY2xhc3MgdG8gaGVyIGxlYWRlcnNoaXAgdGVhbSBhbmQgY3Jl
YXRpbmcgYSBoYW5kZnVsIG9mIG90aGVyIHRpdGxlZCBwb3NpdGlvbnMuIEJ1dCBoZXIgcHJvcG9z
YWxzIGRvIGxpdHRsZSB0byBlbnN1cmUgbmV3IGJsb29kIGF0IHRoZSB2ZXJ5IHRvcCBvciBjaGFu
Z2UgdGhlIHNlbmlvcml0eSBzeXN0ZW0gdGhhdCBoYXMga2V5IGNvbW1pdHRlZXMgbGVkIGJ5IGxh
d21ha2VycyBpbiB0aGVpciA4MHMgYXQgYSBtb21lbnQgd2hlbiB0aGUgcGFydHkgbmVlZHMgdG8g
YmUgZGVmZW5kaW5nIHRoZSBoZWFsdGggY2FyZSBsYXcgYW5kIG90aGVyIGluaXRpYXRpdmVzIGRl
YXIgdG8gRGVtb2NyYXRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.