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House Democrats re-elect Nancy Pelosi as leader over Ohio Rep. Tim Ryan

By Erica Werner
Associated Press

Published: November 30, 2016 - 09:55 AM | Updated: November 30, 2016 - 03:23 PM
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Rep. Tim Ryan, D-Ohio, arrives for the House Democratic Caucus meeting on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Nov. 30, 2016, for the leadership elections. (AP Photo/Susan Walsh)


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