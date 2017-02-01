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House Dems want probe of intelligence chief’s ties to Russia

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 04:24 PM
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National Security Adviser Michael Flynn stands with K.T. McFarland, deputy national security adviser, before speaking during the daily news briefing at the White House, in Washington, Wednesday, Feb. 1, 2017. Flynn said the administration is putting Iran "on notice" after it tested a ballistic missile. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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