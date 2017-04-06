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House intel committee chair Devin Nunes steps away from Russia probe, citing ethics complaints

By Deb Riechmann And Eileen Sullivan
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 10:03 AM | Updated: April 6, 2017 - 11:12 AM
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House Intelligence Committee Chairman Rep. Devin Nunes, R-Calif. is pursued by reporters as he arrives for a weekly meeting of the Republican Conference with House Speaker Paul Ryan and the GOP leadership, aTuesday, on Capitol Hill in Washington. Nunes is facing growing calls to step away from the panel's Russia investigation as revelations about a secret source meeting on White House grounds raised questions about his and the panel's independence. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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