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House panel moves ahead on budget with hopes for tax reform

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 12:10 PM
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FILE - In this March 10, 2017 file photo, House Budget Committee Chair Rep. Diane Black, R-Tenn. speaks on Capitol Hill in Washington. House Republicans on Tuesday, July 18, 2017, unveiled a budget that makes deep cuts in food stamps and other social safety net programs while boosting military spending by billions, a blueprint that pleases neither conservatives nor moderates. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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