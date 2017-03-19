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Health care

House Speaker Paul Ryan: More help for older people needed in GOP health bill

By Hope Yen
Associated Press

Published: March 19, 2017 - 03:34 PM

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