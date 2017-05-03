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U.S. government

House to vote on health care bill Thursday

By Erica Werner  and Alan Fram
Associated Press

Published: May 3, 2017 - 02:02 PM | Updated: May 4, 2017 - 07:55 AM
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President Donald Trump speaks during a school choice event in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Wednesday. The president Donald planned to meet with lawmakers who authored a plan aimed at preventing another collapse of the Republican health care bill. (AP Photo/Evan Vucci)


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